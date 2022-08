IKEA edukuje o cyrkularności na Green Film Festival w Krakowie

BNP Paribas Green Film Festival to unikatowe w skali kraju wydarzenie, które łączy ze sobą sztukę i ekologię. Podczas piątej edycji festiwalu widzowie obejrzeli ponad 50 filmów o tematyce ekologicznej. Projekcjom towarzyszyły panele dyskusyjne z udziałem licznych ekspertów i ekspertek. W dyskusji nie mogło zabraknąć głosu IKEA, która od lat zachęca klientów do świadomej konsumpcji i sama dąży do bycia firmą w pełni zrównoważoną.

Do końca 2030 roku chcemy być biznesem w pełni cyrkularnym i neutralnym klimatycznie. Już ponad 60% produktów IKEA wytwarzanych jest z surowców odnawialnych, a ponad 10% z nich zawiera materiały pochodzące z recyklingu. Ponadto rozwijamy je w oparciu o cyrkularne wzornictwo, czyli projektujemy tak, aby były w pełni funkcjonalne również po rozkręceniu i ponownym złożeniu, łatwe w pielęgnacji i służyły jak najdłużej” - mówi Judyta Rozmus, Koordynatorka ds. Zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

- Do odnawiania i ponownego wykorzystywania produktów inspirujemy też naszych klientów. Niedawno wprowadziliśmy usługę zamawiania części zamiennych do mebli, a w ramach akcji „Oddaj i Zyskaj” odkupujemy stare meble, odnawiamy je i sprzedajemy w działach w dziale Circular Hub, gdzie znajdują się również produkty ze zwrotów czy ekspozycji - dodaje.