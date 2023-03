IKEA, InPost, Kaufland, Pepco, Zalando, Żabka na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym

XV Europejski Kongres Gospodarczy to największa impreza biznesowa Europy Centralnej, która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowych w Katowicach.

Okazją do zainicjowania współpracy była rozpoczęta jesienią ubiegłego roku kampania XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To cykl wydarzeń i publikacji obejmujący szerokie spektrum tematów gospodarczych. Milowym kamieniem przygotowań do EEC będzie dyskusja programowa pod nazwą EEC Trends.

Kongresowa kampania to rozłożone w czasie wydarzenia i zróżnicowane formy aktywności – od debat i dyskusji, poprzez raporty, rozmowy poświęcone trendom kształtującym naszą najbliższą przyszłość, aż po kulminację – trzydniową, wielowątkową debatę w Katowicach.

Będą z nami IKEA, Zalando, Żabka Pepco, Kauflnad

W programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie kluczowych tematów, trendów i tendencji zmieniających gospodarkę, kształtujących jej perspektywy w zmiennym, trudnym dla biznesu otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym.

Zadania, wyzwania i problemy, którym musimy dziś stawić czoło, omówi w trakcie EEC kilkuset panelistów Europejskiego Kongresu Gospodarczego tworzących kompetentne i opiniotwórcze grono.

Znajdą się wśród nich: Małgorzata Bochenek, dyrektorka ds. rozwoju biznesu i transformacji, IKEA Retail w Polsce; Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce, IKEA Retail w Polsce; Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich, Grupa Żabka; Marta Wrochna Łastowska, członkini zarządu, Obszar Strategii Finansowej, Grupa Żabka, Katarzyna Zabratańska, menadżerka ds. równości i włączającej kultury organizacyjnej, Grupa Żabka, Dorota N. Haller, CMO, Huawei CBG Polska, wiceprezeska, IAA Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy; Katarzyna Konkel, CEO, Omnisense; Jan Szajda, CEO, Identt Sp. z o.o.; Grażyna Piotrowska-Oliwa, członek Rady Dyrektorów, Pepco Group, prezes zarządu, Grupa Modne Zakupy Sp. z o.o; Natalia Świrska-Załuska - Startup Program Manager CEE, OVHcloud; Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor, Pion Rekrutacji i Marketingu Personalnego, Kaufland Polska Markety; Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management, Kaufland Polska Markety; Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, Żabka Polska; Szymon Midera, założyciel, prezes zarządu, Shumee SA; Filip Orliński, dyrektor biura strategii korporacyjnej i projektów strategicznych, InPost; Szymon Walach, wiceprezes ds. digital i strategii, członek zarządu, InPost i in.

