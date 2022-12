IKEA odpowiada na Wednesday pomocną dłonią

Serial produkcji Netflixa "Wednesday" bije wszelkie rekordy popularności. Podczas pierwszego pełnego tygodnia swojej obecności na serwisie, był oglądany łącznie przez 411,29 mln godzin. Oznacza to, że serial może aspirować do tytułu najpopularniejszego anglojęzycznego serialu na Netflix.

IKEA podąża za trendami

IKEA nie po raz pierwszy korzysta z czyjejś popularności. W swoich reklamach niejednokrotnie odpowiada na bieżące wydarzenia społeczne i kulturowe. Jednym z takich filmowych wydarzeń na których IKEA postanowiła zbudować swoją kampanię marketingową był wyemitowany w 2015 roku film "Powrót do przyszłości II". Wówczas szwedzka firma meblowa nawiązała do latającej deskorolki Hoverboard. IKEA postanowiła wówczas pokazać jak taką deskę wykonać, publikując odpowiednią instrukcję.

Jedno jest pewne, dział marketingu i reklamy IKEA nie śpi. Udowodnili to innym razem, kiedy w jednym z wywiadów Michele Clapton, główna kostiumografka „Gry o tron”, powiedziała, że niektóre kostiumy zostały uszyte z dywanów IKEA. Odpowiedź w intrenecie pojawiła się bardzo szybko. Norweski odział szwedzkiej firmy opublikował instrukcję w jaki sposób wykonać pelerynę z ich dywanów, aby była niczym z "Gry o tron".

Kampania reklamowa IKEA - Gra o tron

Wiemy też, że IKEA inspiruje się nie tylko kinowymi hitami, ale również sprawami społecznymi i politycznymi. W jednej ze swoich kampanii internetowych, firma odpowiedziała na zakończenie urzędowania Angeli Merkel, która przez 16 lat zasiadała na fotelu kanclerza Niemiec. Tamtejszy oddział IKEA postanowił zareklamować nowy fotel dla niemieckiej polityk. Jak podkreślała wówczas firma, jest to również hołd dla ustępującej ze stanowiska Angeli Merkel, która 14 razy była uznawana przez magazyn "Forbes" najpotężniejszą kobietą świata. W swoim pożegnalnym wywiadzie niemiecka kanclerz powiedziała, że ustępuje samodzielnie ze stanowiska i chce spędzić spokojną emeryturę w swojej ojczyźnie. Stąd pomysł IKEA na fotel dla Angeli Merkel.

Kampania reklamowa IKEA - Angela Merkel

Reklama z Wednesday w roli głównej

Kilka dni temu IKEA puściła kampanię reklamową do swoich oficjalnych kanałów na social mediach, w których nawiązali bezpośrednio do serialu Nelfixa "Wednesday". Kampania reklamuje rączkę, która przez cały sezon była drugoplanową bohaterką serialu. W opublikowanym poście widzimy dziewczynkę z dwoma warkoczykami na głowie, która na ramieniu ma drewnianą rękę, która należy do asortymentu sklepu IKEA. Podpis umieszony pod postem brzmi: "Na środę i na każdy inny dzień".