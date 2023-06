IKEA pojawi się Warszawskiej Paradzie Równości

Miesiąc Dumy (ang. Pride Month) obchodzony w czerwcu każdego roku jest wyrazem wsparcia, dostrzegania historii i kultury społeczności LGBT+. To czas organizacji wielu parad równości i marszów, które swoje korzenie mają w trudnej historii jednej z grup narażonych na wykluczenie społeczne, zmagającej się przez dziesięciolecia z uprzedzeniami.

IKEA od niemal 30 lat aktywnie wspiera środowisko LGBT+. Firma chce budować miejsce pełne akceptacji zarówno dla osób pracujących w niej, jak i pośród klientek i klientów, dlatego jak co roku w połowie maja wystartowała z kampanią w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii, a dziś zaprasza wszystkich do wspólnego doceniania różnorodności podczas Miesiąca Dumy.

Torba STORSTOMMA pełna szacunku

W tegorocznym Miesiącu Dumy (1-30.06) zyski ze sprzedaży wielobarwnej torby STORSTOMMA, oprócz pomocy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wesprą działania Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, które działa na rzecz społeczności LGBT+. Zebrane środki zasilą fundusz projektu „Prawo Nie Wyklucza”. Zakłada on pomoc osobom LGBT+ w trudnej sytuacji życiowej, których nie stać na pełnomocnika, a zmagają się w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową.

“Wsparcie ze strony biznesu jest bardzo potrzebne społeczności LGBT+ w Polsce, która znajduje się w prawnej próżni, spotykając się z wykluczeniem i przemocą. Właśnie dlatego tak ważne jest zadbanie o to, aby przynajmniej w miejscu pracy osoby LGBT+ mogły czuć się bezpiecznie i były traktowane fair. Wiele firm świętuje Miesiąc Dumy tylko symbolicznie, zmieniając swoje logo albo wprowadzając do sprzedaży tęczowe produkty – to za mało. Za tymi gestami powinno iść realne wsparcie. Cieszymy się, że kolejna firma to rozumie i podejmuje konkretne, a nie tylko wizerunkowe działania” – mówi Hubert Sobecki, współprzewodniczący Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza

Od 2022 roku torba STORSTOMMA dostępna jest w stałej sprzedaży w sklepach IKEA w całej Polsce.

IKEA po raz pierwszy na Warszawskiej Paradzie Równości

Stołeczna Parada Równości to coroczne święto wolności, otwartości i solidarności. W tym roku pracowniczki i pracownicy IKEA po raz pierwszy pojawią się tam reprezentując swoje miejsce pracy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu to wyraz wsparcia IKEA dla społeczności LGBT+ oraz okazanie poparcia i zrozumienia dla osób z niepełnosprawnościami czy tych z doświadczeniem uchodźczym. Warszawska Parada Równości od ponad 20 lat zaprasza wszystkie osoby i grupy spotykające się z dyskryminacją lub różnego rodzaju stereotypami. Tego dnia IKEA chce również zaznaczyć swoją obecnością troskę o zwierzęta i planetę, jako że i te postulaty zawarte są w DNA tego wydarzenia. W podobnych wydarzeniach każdego roku udział biorą pracowniczki i pracownicy IKEA, np. w Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii.

Z inicjatywą udziału w Paradzie wyszła pracownicza Sieć Różnorodności Grupy Ingka, która na co dzień buduje społeczność osób wspierających i realizujących działania w obszarze różnorodności i włączania w IKEA. Udział pracowników w Paradzie jest dobrowolny.

Świat przyjazny dla Ciebie / dla niego / dla niej / dla nich

Język ma istotny wpływ na to, jak ludzie postrzegają siebie oraz świat. Może wyrażać ciekawość oraz szacunek do innych, ale również ranić i podcinać skrzydła. Dla IKEA wzajemny szacunek jest jedną z podstawowych wartości. Firma wspiera język inkluzywny przypominając, jak duże znaczenie dla osób niebinarnych i transpłciowych ma dzielenie się swoimi zaimkami. Dlatego w ostatnim czasie IKEA zorganizowała webinary dla pracowników, które miały na celu poszerzyć wiedzę w tym zakresie: “Jak chronić siebie i innych przed hejtem?”, które poprowadziły ambasadorzy Sieci Różnorodności. Natomiast partnerzy IKEA – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza przeprowadziły webinar “Język włączający na co dzień”.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że niemal połowę życia spędzamy w pracy i to właśnie dlatego, chcemy rozwijać prawdziwie włączającą kulturę pracy, w ramach której każdy czuje swoją przynależność, jest mile widziany, szanowany, akceptowany i doceniany za swoją wyjątkowość, a wszyscy współpracują w atmosferze wzajemnego wsparcia. Dlatego, w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza zdecydowaliśmy się dołączyć do programu „Biznes Nie Wyklucza”, ponieważ chcemy tworzyć środowisko, w którym każda osoba będzie się u nas w czuła bezpiecznie, jak u siebie” – podsumowuje Katarzyna Kaczmarek, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail Polska.

Wsparcie osób LGBT+ w pracy jest jednym z pięciu punktów Strategii Równości, Różnorodności i Włączania IKEA, która jest realizowana od roku finansowego 2020.