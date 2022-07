IKEA ponownie otwiera pokoje zabaw Småland

Do pokojów zabaw Småland marka zaprasza dzieci w wieku od 3 do 10 lat, gdzie pod okiem przeszkolonych opiekunów najmłodsi klienci będą mogli spędzić czas m.in. w basenie z kulkami, znajdując ciche miejsce, by obejrzeć film, porysować lub poczytać książkę albo poznać nowych przyjaciół.

Naszym celem jest zapewnienie warunków potrzebnych do wygodnego

i satysfakcjonującego doświadczenia na każdym etapie zakupów. Dlatego cieszy nas fakt, że pokoje zabaw Småland ponownie zostaną otwarte w naszych sklepach. To przestrzeń, której bardzo brakowało nam oraz naszym klientom. Już dzisiaj zapraszamy do otwartych Czarodziejskich Lasów Zabaw Småland w: IKEA Warszawa Janki, IKEA Warszawa Targówek, IKEA Szczecin, IKEA Poznań, IKEA Lublin i IKEA Łódź – mówi Kamila Borek, krajowy kierownik ds. relacji z klientami w IKEA.

Do 1 września br. planowane jest ponowne otwarcie wszystkich pokojów zabaw Småland w Polsce (oprócz Gdańska – przestrzeń zostanie tam otwarta w 2023 roku z uwagi na trwające prace modernizacyjne tej części sklepu).