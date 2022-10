IKEA promuje produkty w kampanii nawiązującej do seriali z lat 80-tych

Wspaniałe, eleganckie wnętrza, oryginalni bohaterowie, przerzucający się błyskotliwymi dialogami, przeplatające się emocje, dramat i humor. Nie do wiary, ale scenografia rozgrywającej się akcji została wykreowana w całości z wykorzystaniem współczesnego asortymentu IKEA. Konwencja dramatyczna w końcówce spotu przechodzi w dzisiejszą – tą bliską i znajomą, napięcie rozładowuje żart, a ponadczasowe, stylowe wnętrze pozostaje z nami. Gwiazdy filmowe to także dodatki wyposażenia wnętrz IKEA, które przekonywująco grają swoje role, by zapewnić widzów, że idealnie pasują do eleganckiego stylu i to w zaskakująco niskiej cenie.

W ramach projektu powstało łącznie 7 wideo w formatach: jeden 30” i trzy po 15” – dostępne na YouTube oraz VOD, a także 3 krótkie 6” bumpery.

Ogólnopolska kampania wystartowała 04.10.22 r. i potrwa do 08.01.2023 r. Do jej rozpowszechnienia wykorzystywane są szeroko zasięgowe media, takie jak telewizja i digital, a w ramach niego działania display: video (YouTube), serwisy vod oraz media społecznościowe (Instagram, Facebook, a nawet Tik Tok) i współpraca z influencerami. O kampanii będzie można usłyszeć również w radio oraz serwisach audio.