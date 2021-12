IKEA Retail Polska przeznaczy na świąteczne premie ok. 36 mln zł

Fundusze zostały przekazane na szeroki pakiet świadczeń i benefitów, wynagrodzenia oraz nagrody, które przez cały rok wspierały pracowników firmy.

Wynagrodzenia w IKEA wrosły o ok. 10,4 proc.

"Przez cały okres pandemii IKEA Retail Polska utrzymała miejsca pracy, wysokość pensji oraz nie zmieniła warunków zatrudnienia. W tym czasie liczba pracowników zwiększyła się o ok. 600 nowych osób. Wynagrodzenie i świadczenia są ważnym elementem uznania pracy wykonywanej przez wszystkich naszych pracowników i wspierają naszą ambicję tworzenia lepszego miejsca pracy z równoczesnym zapewnieniem sprawiedliwych dochodów. Na benefity dla pracowników, tylko w tym roku, przeznaczyliśmy 76 mln zł, a wynagrodzenia wrosły o ok. 10,4%. Nasze wysiłki na rzecz bycia dostępnym online i stacjonarnie dla klientów w roku, w którym dom stał się ważniejszy niż kiedykolwiek, znajdują odzwierciedlenie w świetnych wynikach, jakie świętujemy dzisiaj. Przed świętami Bożego Narodzenia wypłacimy naszym pracownikom One IKEA Bonus – specjalną premię, której wartość wyniosła ok. 36 mln zł. Chcemy stale dbać o to, by tworzyć środowisko i miejsce pracy, w którym każda osoba będzie mogła rozwijać się i spełniać swoje ambicje" – mówi Karin Sköld, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

TACK! znaczy dziękuję

Co roku IKEA aktualizuje plany związane z podwyżkami wynagrodzeń, które przyznawane są m.in. na podstawie rocznych podsumowań wyników pracy. W roku 2021 r. pensje pracowników IKEA wzrosły dwukrotnie, w czerwcu o średnio 6,7% i we wrześniu o średnio 3,7%. Dodatkowo, raz do roku wszyscy pracownicy IKEA w ramach rocznego systemu premiowego, otrzymują „One IKEA Bonus”, będącą mniej więcej odpowiednikiem jednej miesięcznej pensji. Jej konkretna wysokość w danym roku zależy od wypracowanego wyniku finansowego całej firmy i stopnia realizacji założonych celów biznesowych. W tym roku wszystkie jednostki IKEA Retail w Polsce osiągnęły wyniki kwalifikujące do realizacji One IKEA Bonus (OIB). Tegoroczna pula na wypłaty premii wynosi ok. 36 mln zł.

Z myślą o przyszłości IKEA proponuje też swoim pracownikom specjalny program emerytalny TACK!, który powstał w 2014 roku z inicjatywy założyciela IKEA. Zgodnie z wizją Ingvara Kamprada, każdy z pracowników może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za swoją pracę, zaangażowanie i lojalność. Nazwa programu nie jest przypadkowa – „tack” oznacza po szwedzku „dziękuję”. Środki z programu są przyznawane co roku, w zależności od wyników firmy, wszystkim pracownikom, którzy przepracowali w Grupie Ingka pełny rok finansowy i zdecydowali się na udział w tej inicjatywie. Od momentu uruchomienia programu TACK! w 2014 r. IKEA przeznaczyła dla swoich współpracowników na całym świecie ok. 827 mln euro. Podczas tegorocznej alokacji środków, na konta emerytalne pracowników z Polski, którzy przystąpili do programu, przekazane zostanie w przeliczeniu na jedną osobę ok. 3 200 złotych brutto (przy pełnym etacie).