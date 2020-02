IKEA w Dubaju pozwala płacić czasem dojazdu za zakupy

fot. sklep IKEA



Ikea, jako pierwszy detalista na świecie, testuje płacenie za zakupy... czasem. Im dłużej klienci jadą do sklepu, tym więcej będą mogli kupić. Akcja ruszyła w Dubaju - podaje bankier.pl

"Kupuj za swój czas" ma zachęcić ludzi do tego, by częściej odwiedzali ich sklepy nawet jeżeli mają do nich daleko. Za pomocą Google Maps należ zarejestrować przebytą trasę i pokazać ją przy kasie podczas płacenia. Przy każdym produkcie dodana jest cena wyrażona w "czasowej walucie", która oparta jest o średnią płacę w Dubaju. - Czas jest dziś bardzo cenny, a wielu naszych klientów spędza znaczną jego część, odwiedzając nasze lokalizacje, które czasami znajdują się poza centrum” - powiedział rzecznik Ikea w rozmowie z "Forbesem".