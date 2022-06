IKEA w kampanii pokazuje domy swoich klientów

Film wykorzystane zostały na festiwalach, m.in. Milan Design Week czy H22 City Expo oraz w komunikacji globalnej. Polskie domy zobaczyć można natomiast w kampanii „Odkryj dom na nowo”.

Z pomocą IKEA łatwo można przearanżować wnętrza, by w pełni cieszyć się każdą chwilą i odkryć nowy wymiar swoich czterech kątów. W najnowszej kampanii marka inspiruje do tego, żeby zmieniać i inwestować w domową przestrzeń, aby odnaleźć w niej oazę oraz miejsce do realizowania pasji. Swoją historię opisało ponad 60 ludzi z różnych zakątków świata, którzy podzielili się własnymi domowymi rytuałami i zwyczajami.

O swojej podróży po lepsze życie na co dzień opowiadają również bohaterowie z Polski. Polskie filmy z tymi bohaterami posłużyły do stworzenia kampanii „Odkryj dom na nowo”. Opowieści o zwykłych i niezwykłych sytuacjach z ich życia przeplatają się z obrazami wnętrz mieszkań. Uchwycone w kadrach mieszkania dopasowują się do potrzeb tych, którzy je zamieszkują tak, aby pozwolić im na rozwój pasji i zainteresowań. Nagrania wideo z ich niewystylizowanych, prawdziwych wnętrz to wycinek tego, jak mieszkamy i co jest dla nas ważne. Marka IKEA proponuje dla każdej z opisanych sytuacji rozwiązania produktowe tak, aby widzowie, którzy odnajdują swoje pasje w opowieściach bohaterów mogli zainspirować się do wyposażenia swojej własnej przestrzeni.

W ramach projektu powstało 8 pakietów wideo w wersjach 3’, 1’, 30” 15” (poziom) / 1’, 30”, 15” (pion) oraz serie portretów i zdjęcia wnętrz. Kampania jest obecna w mediach do końca czerwca 2022, natomiast materiały z historiami z domów można oglądać na kanale YouTube marki: IKEA Polska.

Za produkcję i nadzór kreatywny odpowiada agencja VMLY&R. Media pod kampanię zaplanowała i kupiła agencja Wavemaker, a reżyserią zajęli się Maciej Puczyński oraz Filip Skrońc.