IKEA wydała kulinarnego e-booka

IKEA 365+

Dania zaproponowane w kulinarnym e-booku IKEA są proste w przygotowaniu oraz można je przyrządzić z łatwo dostępnych składników. E-book powstał we współpracy z trzema blogerkami, których pasją jest gotowanie: Martą Śliwicką, Anią Włodarczyk i Karoliną Smyk. Panie wypełniły go autorskimi przepisami na nietuzinkowe potrawy, które, choć niewymagającego dużego nakładu pracy to zdrowe, pyszne i kolorowe.

– Dieta pudełkowa kojarzy mi się ze smutnymi pudełkami, z niekoniecznie świeżymi daniami nastawionymi jedynie na małą kaloryczność. Postanowiłam wziąć udział w akcji, aby pokazać, że sami sobie możemy stworzyć pudełka z pełnowartościowymi, świeżymi produktami, które przygotujemy w domu i mamy możliwość wziąć ze sobą. IKEA oferuje wiele opcji, które sprawią, że nasze dania nie wylądują w styropianie, czy jednorazowym plastiku, tylko w jakościowych, szklanych czy metalowych pudełkach – komentuje Marta Śliwicka, autorka bloga „burczymiwbrzuchu.pl”, jedna z autorek przepisów w e-booku.

Odpowiednie przechowywanie żywności jest kluczowe – zapobiega szybkiemu psuciu się jedzenia, a co za tym idzie – jego wyrzucaniu. Pojemniki na żywność z serii IKEA 365+ dostępne są

w wielu kształtach i rozmiarach, więc dopasują się do każdej szafki i lodówki.