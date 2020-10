IKEA z 4,6 mld zł sprzedaży w Polsce, udział handlu online to 20 proc.

IKEA podwoiła sprzedaż online, fot. mat. pras.

Pomimo pandemii w roku finansowym 2020 (wrzesień 2019 - sierpień 2020) IKEA Retail Polska odnotowała sprzedaż na poziomie 4,6 mld zł, co w w porównaniu z 2019 rokiem oznacza wzrost o 2,6 proc. Spółka podwoiła udział sprzedaży online do 20 proc. (10 proc.w 2019 roku), a Polska to jeden z najszybciej rosnących rynków online w IKEA. Łączna liczba odwiedzających sklepy i stronę IKEA.pl to 179 mln. Sprzedaż Grupy Ingka w roku finansowym 2020 wyniosła na całym świecie 35,2 mld euro, w porównaniu do 36,7 mld euro rok wcześniej.

- W 2020 roku zanotowaliśmy wzrost sprzedaży na rekordowym poziomie 4,6 mld zł. To tylko kilka procent wzrostu w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale z pewnością jest to sukces, biorąc pod uwagę okoliczności. Dobre wyniki zawdzięczamy duchowi przedsiębiorczości i wszystkim, którzy zaangażowali się w szybką transformację naszego biznesu i znalezienie nowych sposobów na dotarcie do klientów. W bardzo krótkim czasie dostosowaliśmy się do szybkiego wzrostu zamówień zdalnych. W efekcie podwoiliśmy udział obrotów generowanych online, z 10% sprzedaży w roku poprzednim do 20% obecnie - mówi Karin Sköld, prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail Polska.



- Pomimo pandemii COVID-19 utrzymaliśmy zatrudnienie, a pensje współpracowników nie zostały obniżone. Wyzwaniem w powrocie do nowej rzeczywistości po lockdownie jest zakaz handlu w niedzielę. W soboty nasze sklepy odwiedza duża liczba klientów. Gdyby sklepy były otwarte w niedziele, byłoby to dla klientów bezpieczniejsze i wygodniejsze - dodaje Karin Sköld.



W minionych miesiącach Polacy spędzali w domu więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej. Przełożyło się to na wzrost sprzedaży mebli biurowych, mebli ogrodowych i do sypialni. Liczba odwiedzin na stronie IKEA.pl wzrosła w tym roku o 30% do rekordowego poziomu 154 milionów. Aby odpowiedzieć na potrzeby klientów w czasie pandemii, firma uruchomiła zdalne usługi planowania i sprzedaży mebli systemowych METOD i PAX, a już co dziesiąta kuchnia jest sprzedawana zdalnie. Klienci chętnie korzystają z usługi Zamów i Odbierz. W 2020 roku powstało 17 nowych Punktów Odbioru Zamówień IKEA umożliwiających klientom osobisty odbiór zamówień online, także w miastach, w których nie ma sklepów IKEA.

- W 2021 roku otwieramy w Szczecinie nasz dwunasty sklep w Polsce oraz 30 kolejnych stacjonarnych lub mobilnych Punktów Odbioru Zamówień. Wkraczamy również w rok zrównoważonego rozwoju - mówi Karin Sköld.