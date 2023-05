IKEA z kampanią dla GEN Z

W ramach promocji kampanii w wybranych sklepach IKEA w Polsce powstaną specjalne przestrzenie nawiązujące wizualnie do scenografii z powstałych spotów, w których będzie można przymierzyć m.in. efektowne sztuczne futro ze stylizacji bryskiej oraz stworzyć własne zdjęcia i wideo w uniwersum IKEA.

bryska

bryska – jednen z najgłośniejszych debiutów w muzyce pop ostatnich lat. Jej single i płyty pokrywają się platyną, a trasy koncertowe wyprzedają do ostatnich miejsc. Regularnie dostarcza hitów radiowych („Lato (pocałuj mnie)”, „Samba”, „Mam kogoś lepszego”) – a utwór „Odbicie (Mark Never Remix)” był najczęściej graną polską piosenką w radiach w ub.r. W przebojowej muzyce przemyca poważne tematy dotyczące młodych ludzi, dlatego jej twórczość można uznać za wielowymiarową. Sama pisze i komponuje swoje utwory z czego znana jest już prawie tak bardzo, jak z nieodłącznej różowej peruki.

O #IKEAStarterPack bryskiej:

Kolorowa peruka to znak rozpoznawczy bryskiej. Pomysł na starterpack był więc oczywisty: #IKEAStarterPack Think Pink zestaw produktów IKEA w różowym kolorze.

TRIBBS

TRIBBS - DJ, producent, artysta, współpracujący z twórcami z Polski i ze świata. Autor wielomilionowych hitów. W jego rękach dowolny dźwięk może stać się wpadającym w ucho kawałkiem. Mikołaj uchyla też rąbka tajemnicy, dzieląc się z fanami na social mediach kulisami swojej pracy.

O #IKEAStarterPack Mikołaja:

Mikołaj doskonale czuje klimat festiwali muzycznych i imprez pod gołym niebem. Znajomi? Muzyka? Plener? Odpowiedzią jest #IKEAStarterPack Mikołaja Festiwalowa rozgrzewka - zestaw produktów, który pozwoli skupić się na tym, co ważne.

Julia Ciepłe Skarpety

Julia, twórczyni kanału Ciepłe Skarpety, to artystyczna dusza, która dzieli się swoim światem na Instagramie i TikToku, serwując nam niebanalne, często pochodzące z drugiej ręki, stylizacje, kolorowe makijaże, a także migawki z codzienności, które ubarwia swoją wrażliwością i urokiem osobistym. Odwaga, ekstrawagancja i kreatywność w komponowaniu stylizacji i makijaży to przepis na sukces Julii, a jednocześnie zachęta dla jej odbiorców by nie bali się być sobą.

O #IKEAStarterPack Julii:

Inspiracją do stworzenia #IKEAStarterPack Julii Pierwszy dzień na nowym była jej wyprowadzka z domu rodzinnego do Madrytu. To ważne wydarzenie i nowy początek sprawiły, że Julia doskonale odnalazła się w koncepcji kampanii IKEA, która mówi o różnych - dużych i małych - początkach i zmianach.

Wielorybek

Za pseudonimem Wielorybek kryje się Krystian, człowiek wielu talentów. Obecnie realizuje się jako Influencer, tworząc treści na Instagramie oraz TikToku. Swoją kreatywność, estetyczny zmysł i dystans do siebie lokuje w dwóch najpopularniejszych seriach na kanale poświęconych gotowaniu oraz tworzeniu makijaży. Kocha jeść i odkrywać nowe smaki. Wszystkie materiały, tworzy w zgodzie ze sobą, nadając im jedyny w swoim rodzaju, często humorystyczny, vibe.

O #IKEAStarterPack Wielorybka:

Wielorybek dzieli się swoją pasją do gotowania nie tylko z widzami, ale również swoimi przyjaciółmi, zapraszając ich na wspólne jedzenie. Wybór był więc prosty #IKEAStarterPack Robisz kolację jak szef, a nie jakiś ulung, czyli zestaw startowy na spotkania ze znajomymi.