IKEA z największą w Europie farmą fotowoltaiczną

Panele słoneczne o łącznej mocy 19 MW staną na terenie zakładów IKEA Industry w Babimoście i Zbąszynku.

37 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 19 MW stanie na powierzchni odpowiadającej wielkości 6 sklepów IKEA.

Inwestycja przyniesie oszczędności w kosztach energii i obniży ślad klimatyczny. Przyczyni się w ten sposób do realizacji celu IKEA jakim jest stanie się biznesem pozytywnym dla klimatu do 2030 r.

Fotowoltaika sieci IKEA

Będzie to nie tylko jedna z największych farm fotowoltaicznych na użytek własny w Polsce, ale też jedna z największych tego typu instalacji na terenie fabryki w Europie.

- Jest to ważny kamień milowy w planie inwestycji IKEA Industry w energię odnawialną w Polsce. Po blisko dwóch latach od ogłoszenia planu, po uzyskaniu wszystkich formalnych zezwoleń, 20 maja 2022 r. rozpoczęliśmy proces budowy instalacji fotowoltaicznej w Babimoście. Mamy nadzieję, że analogiczne prace będą mogły się rozpocząć już wkrótce w Zbąszynku i innych fabrykach IKEA w Polsce, ale tempo tych inwestycji jest zależne od procedur i czasu oczekiwania na zezwolenia – mówi Małgorzata Dobies-Turulska, Prezeska IKEA Industry Poland.

IKEA Industry w istotny sposób przyczynia się do realizacji celu IKEA jakim jest stanie się biznesem pozytywnym dla klimatu do 2030 r. Fabryki IKEA Industry są w czołówce redukcji emisji CO2 i wyznaczają sobie cel redukcji o 80% do 2025 r. (podczas gdy celem całej produkcji IKEA jest zmniejszenie śladu klimatycznego o 80% do 2030 r.).

IKEA w Polsce

Polska jest drugim co do wielkości krajem produkcyjnym dla marki. Rocznie prawie 20% światowej produkcji dla IKEA pochodzi z Polski. W przypadku mebli drewnianych produkowanych przez IKEA Industry, proporcja ta wynosi do 50% światowej produkcji.

Dotychczas Grupa Ingka, odpowiadająca za sklepy IKEA, zainwestowała globalnie blisko 2,5 mld euro w zieloną energię. W 2021 r. grupa wydała ważne ogłoszenia o chęci przeznaczenia dodatkowych 4 mld euro na inwestycje w odnawialne źródeł energii na całym świecie.

Polska jest krajem, w którym IKEA w latach 2011-2016 zainwestowała blisko 1 mld złotych, stając się posiadaczem drugiego co do wielkości portfela OZE w IKEA na świecie, zaraz po rynku amerykańskim. Łączna zainstalowana moc wiatraków IKEA w Polsce to prawie 178 MW.