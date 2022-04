Ile chemii w butach? Wyniki inspekcji handlowej napawają optymizmem

W wycofanej parii wykryto zbyt dużą zawartość chromu(VI), który może powodować alergie i podrażnienia skóry, a w skrajnych przypadkach nowotwory.

Zgodnie z planem kontroli na 2021 rok, Inspekcja Handlowa przeprowadziła w 2021 r. kontrole, których celem było sprawdzenie, czy obuwie oferowane do sprzedaży konsumentom nie zawiera niedozwolonych do stosowania substancji chemicznych lub ich stężenie nie przekracza wartości dopuszczalnej określonej w załączniku XVII rozporządzenia REACH1.

Obowiązujące przepisy zakazują wprowadzania produktów, które zawierają substancje lub mają zbyt dużą zawartość substancji, których stosowanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia konsumentów. Mimo powyższego zakazu i działań podejmowanych przez organy nadzoru, na rynku mogą znajdować się wyroby, w których wykrywa się niebezpieczne dla ludzi związki chemiczne.

Substancje, których ograniczenia stosowania wynikają z rozporządzenia REACH, to związki chemiczne, mogące wywoływać np. alergie, podrażnienia skóry, oczu, czy kłopoty z oddychaniem, ale również takie, których szkodliwych skutków nie widać od razu, a są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, np. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko. Niestety bardzo często sprzedawcy sami nie są świadomi, że w ich ofercie mogą znajdować się produkty, zawierające niedozwolone substancje, bądź produkty, w których zawartość substancji przekracza dozwolony poziom.

W celu ograniczenia napływu na polski rynek produktów zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, Inspekcja Handlowa we współpracy z Krajową Administracją Skarbową (KAS) wzięła udział w projekcie, którego przedmiotem była kontrola importowanego obuwia skórzanego.

Łącznie kontrolą w ramach działań planowych objęto 115 przedsiębiorców, w tym:

• 8 producentów,

• 2 importerów,

• 1 hurtownię,

• 104 sklepy detaliczne, którzy oferowali do sprzedaży różnego typu obuwie.

Ponadto do badań laboratoryjnych w ramach współpracy z KAS pobrano do badań obuwie od 7 importerów.