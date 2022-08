Ile kosztują akcje Dino?

Analitycy Noble Securities w raporcie sprzed paru dni, dokładnie z 10 sierpnia, obniżyli cenę docelową dla akcji Dino Polska do 286,8 zł z 295 zł, podtrzymując rekomendację "redukuj". Według prognoz ekspertów przychody spółki w 2022 roku wzrosną do 18,45 mld zł, a w 2023 roku do 24,15 mld zł.



Aktualizując wycenę analitycy skorygowali w górę założenia dotyczące przychodów spółki ze względu na oczekiwania inflacyjne, które sprzyjają mocnej poprawie sprzedaży porównywalnej oraz uwzględnili bieżące wartości dotyczące stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko.