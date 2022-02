Ile kosztuje chleb w Polsce? Cena tego najtańszego wzrosła rdr o 50 gr

Korzystając z naszego Koszyka Cenowego prześledźmy jak kształtuje się średnia cena 1 kg najtańszego chleba w Polsce.

I tak: średnia cena w sklepach w lutym 2022 r. to 4,20 zł. Miesiąc wcześniej było to 4,51 zł. Średnia cena w grudniu 2021 r. to 4,72 zł. To średnia z najpopularniejszych sieci sklepów w 6 największych miastach Polski.

A jak wyglądały ceny chleba w lutym w poszczególnych latach?

Przypomnijmy, luty 2022 - 4,20 zł. 2021 r.: 3,70 zł, 2020 r.: 3,64 zł; 2019 r.: 3,58 zł; 2018 r.: 3,77 zł; 2017 r.: 3,11 zł; 2016 r.: 3,44 zł; 2015 r.: 3,29 zł; 2014 r.: 3,47 zł; 2013: 3,09 zł; 2012 r.: 3,36 zł; 2011 r.: 3,63 zł oraz 2010 r.: 3,16 zł.

Średnie ceny pieczywa badamy w najpopularniejszych sieciach sklepów jak: Lidl, Biedronka, Netto, Aldi, Kaufland, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Tesco, Polomarket, Stokrotka, Dino, Intermarche, Żabka, Lewiatan, Carrefour Express oraz w wybranych sklepach internetowych (e-sklepy sieci Auchan, Carrefour, Intermarche, E.Leclerc, Stokrotka, SPAR, Frisco).

"Koszyk cenowy" to projekt, który służy monitorowaniu cen kilkudziesięciu produktów FMCG w największych polskich miastach w kilku kategoriach sklepów (delikatesy, dyskonty, supermarkety, hipermarkety, sklepy osiedlowe - w sumie ponad 20 różnych sieci handlowych).

