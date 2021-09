Ile kosztuje chleb w Polsce? Podpowiadamy premierowi

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany w Karpaczu o to, ile dziś kosztuje bochenek zwykłego chleba w sklepie. Szef rządu nie odpowiedział wprost - mówił przez 90 sekund, ale kwoty nie podał. Korzystając z danych projektu „Koszyk Cenowy”, który dlahandlu.pl prowadzi od ponad 11 lat, odpowiadamy:

Średnia cena 1 kg najtańszego chleba w Polsce na koniec sierpnia br. to 3,69 zł. To średnia z najpopularniejszych sieci sklepów w 6 największych miastach Polski. Oznacza to, że za 500 gramowy bochenek chleba pszennego zapłacimy mniej niż 2 zł.

Korzystając z naszego archiwum możemy prześledzić jak kształtowały się ceny 1 kg chleba w Polsce na przestrzeni lat. I tak: średnia cena w sklepach we wrześniu 2009 r. za kg chleba, czyli 2 bochenki to 2,37 zł czyli 1,32 zł mniej, niż obecnie. W 2010 r. średnia cena 1 kg chleba w polskich sklepach to już 3,33 zł. Rok później jego średnia cena wyniosła 3,44 zł. W następnych latach średnie ceny 1 kg chleba kształtowały się następująco: 2012 r. 3,32 zł; 2013 r. 3,37 zł; 2014 r. 3,26 zł; 2015 r. 3,39 zł; 2016 r. 3,31 zł; 2017: 3,09 zł; 2018 r. 3,42 zł; 2019 r. 4,30 zł; 2020 r. 3,99 zł.

Średnie ceny pieczywa badamy w najpopularniejszych sieciach sklepów jak: Lidl, Biedronka, Netto, Aldi, Kaufland, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Tesco, Polomarket, Stokrotka, Dino, Intermarche, Żabka, Lewiatan, Carrefour Express oraz w wybranych sklepach internetowych (e-sklepy sieci Auchan, Carrefour, Intermarche, E.Leclerc, Stokrotka, SPAR, Frisco).

"Koszyk cenowy" to projekt, który służy monitorowaniu cen kilkudziesięciu produktów FMCG w największych polskich miastach w kilku kategoriach sklepów (delikatesy, dyskonty, supermarkety, hipermarkety, sklepy osiedlowe - w sumie ponad 20 różnych sieci handlowych).