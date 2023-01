Ile można zarobić w FMCG? Dyrektor sprzedaży z pensją 33 tys. zł miesiecznie

- Rok 2022 minął pod znakiem rosnącej inflacji, presji płacowej ze strony pracowników, a z drugiej strony wciąż malejącego bezrobocia i utrzymującego się rynku pracownika w większości branż. O sukcesie pracodawców w 2023 roku i kolejnych latach w coraz większym stopniu będzie decydować ich umiejętne podejście do zarządzania różnorodnością i pogodzenie oczekiwań kilku różnych pokoleń znajdujących się obecnie na rynku pracy - podsumowuje Grzegorz Koterwa, Managing Director Goldman Recruitment.

Zarobki w FMCG a przeciętne wynagrodzenia

Jak czytamy w raporcie Goldman Recruitment, przeciętne wynagrodzenie w październiku 2022 roku wyniosło 6 700 zł brutto i wzrosło o 13% w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. Inflacja w listopadzie 2022 roku przekroczyła 17%, co oznacza, że wynagrodzenia rosną przeciętnie nieco wolniej niż inflacja. Wynagrodzenia rosną nierównomiernie. Największa dynamika wzrostu wynagrodzeń dotyczyła branży IT oraz stanowisk specjalistycznych w większości branż i wyniosła od 15% do 20%, podczas gdy wzrost wynagrodzeń dla stanowisk menedżerskich oscylował wokół 5% - 10%. Jak sytuacja wygląda w sektorze FMCG?

Zarobki w branży FMCG

Z najnowszego raportu Goldman Recruitment dowiadujemy się ile przeciętnie zarabiają m.in. dyrektorzy ds. sprzedaży, dyrektorzy ds. marketingu brand managerowie, czy przedstawiciele handlowi.

Pensja dyrektora sprzedaży FMCG

Zakres obowiązków

• kreowanie oraz wdrażanie strategii handlowej

• ocena oraz rozwój nowych możliwości biznesowych

• projektowanie oraz nadzór nad realizacją założeń

sprzedażowych

• efektywne zarządzanie podległym działem sprzedaży

• tworzenie budżetu oraz ścisła kontrola nad jego

realizacją

• negocjowanie, zawieranie umów handlowych oraz

koordynacja ich realizacji

• stały monitoring oraz analiza danych rynkowych

danego segmentu oraz otoczenia konkurencyjnego

• raportowanie wyników pracy podległego

departamentu

Goldman Recruitment

Pensja dyrektora ds. marketingu FMCG

Zakres obowiązków

• opracowywanie strategii marketingowych

• planowanie i koordynacja kampanii reklamowych dla

produktów firmy

• nadzorowanie pracy zespołu managerów

i specjalistów ds. marketingu

• zawieranie umów oraz prowadzenie negocjacji

z dostawcami zewnętrznymi

• nadzorowanie produkcji materiałów marketingowo–

promocyjnych

• zarządzanie portfelem asortymentowym

• opracowywanie raportów z prowadzonych działań

• monitorowanie działań konkurencji i prognozowanie

przyszłych trendów

• ustalanie budżetu dla działu marketingu

• ścisła współpraca z działem sprzedaży

Goldman Recruitment

Pensja trade marketing manager FMCG

Zakres obowiązków

• opracowywanie szczegółowego planu związanego

z wprowadzeniem produktu

• przeprowadzanie analiz rynku oraz potrzeb

użytkowników

• opracowywanie planów aktywności promocyjnych,

współdziałanie w budowaniu planów sprzedaży

• zarządzanie strategią materiałów POS,

programów lojalnościowych, koordynacja działań

merchandisingowych

• monitorowanie działań konkurencji, analiza sytuacji

rynkowej

• współpracowanie z działem handlowym oraz

marketingu w zakresie sprzedaży produktu

Goldman Recruitment

Pensja przedstawiciela handlowego FMCG

Zakres obowiązków

• realizacja założonego planu sprzedażowego

• dbałość o dopełnianie wszelkich formalności

związanych z obsługą klientów (składanie zamówień,

podpisywanie umów, monitoring rozliczeń)

• nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi odbiorcami

• utrzymywanie dobrych relacji z istniejącymi klientami

• przygotowywanie oraz prezentacja ofert handlowych

• negocjowanie transakcji

• realizacja działań marketingowych oraz

promocyjnych

• stały monitoring rynku i konkurencji oraz propozycja

usprawnień celem zwiększania efektywności

• terminowe raportowanie wykonanych działań

Goldman Recruitment

