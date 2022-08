Ile można zarobić w Leroy Merlin? Sieć rekrutuje

Jak podaje Leroy Merlin, na stanowisku logistyk/magazynier można liczyć na wynagrodzenie od 3900 zł do 5500 zł brutto (w zależności od lokalizacji).

Doradca klienta może liczyć na zarobek w wysokości od 3810 zł do 5100 zł brutto.

Z kolei kasjer otrzyma pensję od 3610 zł do 4400 zł brutto.

Leroy Merlin informuje o zarobkach, fot. dlahandlu.pl

Ile Leroy Merlin przeznaczy na wynagrodzenia?

Jak informowaliśmy w lutym, Leroy Merlin Polska w 2022 roku planuje przeznaczyć około 60 mln zł na podwyżki wynagrodzeń, 68 mln zł na premie za progresję a 41 mln zł zysku przedsiębiorstwa ma zostać podzielone między pracowników.

Od tego roku zwiększona została też częstotliwość weryfikacji wynagrodzeń. Każdy pracownik ma aż dwa razy w roku szansę na podwyżkę swojego wynagrodzenia, w zależności od wzrostu kompetencji czy stażu pracy.

Dodatkowo, co kwartał istnieje możliwość uzyskania przez pracowników na wszystkich stanowiskach Premii za Progresję, czyli dodatkowych środków finansowych, zależnych od osiągniętego przez firmę obrotu. W ubiegłym roku średni kwartalny poziom premii za progresję wyniósł 16-20%. W tym roku premia może wynieść nawet 30% kwartalnego wynagrodzenia.

Trzecim filarem wynagradzania jest Udział w Wynikach. Jest to podział między pracowników pracujących co najmniej pół roku, części wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku, który można przeznaczyć na akcjonariat pracowniczy, co stanowi stabilną i efektywną formę oszczędzania.

Leroy Merlin ma w Polsce 76 sklepów, zatrudnia ponad 13 tys. pracowników.