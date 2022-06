Ile na litrze paliwa zarabia Orlen? Po co nowe pylony? Posłowie pytają

Ceny na stacjach paliw osiągają zawrotne wysokości – kierowcy są bardzo drażliwi. Zaniepokojeni są również posłowie i posłanki.

8, 10 ...a wkrótce 15 zł za litr?

Ceny benzyny rosną w zawrotnym tempie. Kilka dni temu za Pb95 i Pb98 kierowcy musieli zapłacić już ponad 8 zł za litr. Eksperci prognozują, że wkrótce może być to nawet 10 zł. Niewykluczone, że ceny pojdą jeszcze w górę.

Nowe pylony Orlenu

Wczoraj media podawały, że Orlen jest już przygotowany na jedynkę z przodu na wyświetlaczach - koncern wymienił tzw. pylony, czyli tablice informujące o cenach paliw.

- W ten sposób testujemy możliwość prezentacji na pylonach cenowych dodatkowych informacji dla kierowców. Chodzi m.in. o oznaczenia i symbole paliw zgodne z unijnym przepisami - zapewniało biuro prasowe Orlenu.

Posłowie aktywni ws. cen na stacjach Orlenu

Do rządu napływają interpelacje poselskie ws. tempa wzrostu cen paliw. Poseł Krzysztof Piątkowski chce wyjaśnień ministra aktywów państwowych w sprawie drastycznych wzrostów cen benzyny i zakupu nowych pylonów cenowych przez PKN Orlen.

Grupa 9 posłów pisze ws. wydatkowania rekordowych zysków paliwowych spółek Skarbu Państwa. 5 posłów pyta o wysokość zysku PKN Orlen na rynku krajowym i zagranicznym.

Ciekawa jest interpelacja posłów i posłanek (Henryka Krzywonos-Strycharska, Krystyna Skowrońska, Anna Wojciechowska, Ewa Kołodziej) ws. zysku Orlenu.

Jak czytamy: " Właścicielem Orlenu jest Skarb Państwa, czyli my wszyscy. Paliwo cały czas drożeje, co odbija się na portfelach Polaków. Nikt nie rozumie, dlaczego jest aż tak drogo, ponieważ wojna w Ukrainie nie wywindowała ceny za baryłkę na rynkach światowych. Realny wzrost ceny za baryłkę i kursu dolara to ok. 10% od momentu brutalnej napaści Rosjan na Ukrainę. Jak poszły ceny do góry, to wszyscy wiemy. Pan prezes Daniel Obajtek zasłania się tajemnicą, gdy zadano mu pytanie, ile Orlen zarabia dziś na jednym litrze paliwa. Słuszne wydają się więc przypuszczenia, że Orlen korzysta, aby zarobić. W związku z powyższym mam do Pana Premiera następujące pytanie: Ile konkretnie na jednym litrze paliwa zarabia Orlen SA?"

Jak tylko pojawią się odpowiedzi ministerstwa zaktualizujemy materiał.