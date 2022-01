Ile teraz kosztują produkty, których ceny skontroluje UOKiK? Sprawdziliśmy!

Ostatnie notowanie Koszyka Cen dlahandlu.pl pochodzi z 14 stycznia i dotyczy dyskontów w Warszawie, Bydgoszczy, na Górnym Śląsku, Lublinie, Krakowie i Trójmieście. Zachęcamy do sprawdzenia cen w innych miastach i formatach m.in. za pomocą naszego Generatora zestawień.

Jakie ceny w dyskontach w Warszawie?

Przyjrzeliśmy się cenom w dyskontach w stolicy. Porównaliśmy tym razem ceny: chleba (1000 g), masła (200 g), 10 jaj, sera żółtego gouda (1 kg), mleka Łowickiego 1l 3,2%, mąki pszennej 1 kg, kurczaka 1k, schabu bez kości 1 kg, jabłek 1 kg, cytryn 1 kg oraz ziemniaków, papryki i pomidorów (wszystko w wadze 1 kg).

W Lidlu za omawiane produkty w dniu 14 stycznia br. zapłaciliśmy 99,42 zł, w Biedronce te same zakupy kosztował 100,07 zł, w Netto 102,26 zł, a w sieci Aldi 105,27 zł.

Szczegółowe zestawienie cen i produktów TUTAJ

Sieci w związku z obniżką VAT zapowiadają, że ceny w sklepach będą niższe.

Takie deklaracje złożyły: Aldi, Lidl, Kaufland, Stokrotka, Intermarche i Auchan.

Zerowy VAT na żywność od 1 lutego

Przypomnijmy: Od 1 lutego, zgodnie z przygotowaną przez premiera Mateusza Morawieckiego rządową Tarczą Antyinflacyjną, obniżkami stawek VAT do 0 proc. objęte są produkty spożywcze opodatkowane obecnie stawką 5 proc. Są to m.in. mięso i ryby oraz przetwory rybne, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje czy produkty do żywienia niemowląt oraz dzieci.

20 stycznia UOKiK ogłosił, że będzie monitorował ceny w sklepach. - Zaczynamy stały monitoring cen produktów spożywczych. Do sprawdzanego przez nas cyklicznie koszyka włożymy m.in. takie produkty jak pieczywo, nabiał, warzywa czy owoce. Wartość koszyka dóbr podstawowych będziemy monitorować w największych sieci handlowych w Polsce. Chcemy zweryfikować reakcję sprzedawców na ustawowe obniżki. Zachęcamy również mniejszych przedsiębiorców do odpowiedzialności i niewykorzystywania sytuacji do podnoszenia cen i marż kosztem konsumentów - mówił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.