Ile w tym roku zarobią św. Mikołaj, kurierzy i pakowacze prezentów?

Eksperci Personnel Service sprawdzili, ile można w tym roku zarobić w tych popularnych zawodach świątecznych.

- Polacy pewnie wybiorą się na zakupy, ale spora część kupi prezenty w sklepach internetowych. Branże świąteczne jednak zakładają, że sporo będzie się działo. Dlatego ofert pracy nie brakuje, choć nie pojawiło się ich dużo więcej niż rok wcześniej – mówi Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service S.A.

Mikołaj liderem zarobków, potem śnieżynka… i kurier

Od lat Mikołaj jest niekwestionowanym liderem listy zarobków w zawodach świątecznych. Osoba, która wykonuję tę funkcję może liczyć za zarobki od 25 do nawet 150 zł netto za godzinę pracy. Zazwyczaj niższe stawki otrzymuje Mikołaj pracujący w galerii handlowej, natomiast wyższe można otrzymać za „występ” na firmowej wigilii czy domowej imprezie. Niezłe stawki otrzymuje też pomocnica Mikołaja, czyli Śnieżynka, która może zarobić od 17 do 50 zł netto za godzinę. Nie wiadomo jednak czy zobaczymy w tym roku Mikołajów i Śnieżynki. Nie zabraknie za to kurierów. Branża logistyczna, która była rozgrzana do czerwoności, teraz jest dodatkowo ogrzewana przez zbliżające się święta. Rekrutacje w tym sektorze związane z Bożym Narodzeniem rozpoczęły się już nawet we wrześniu – wszystko po to, by obsłużyć wzmożony ruch. Polacy, którzy nadal obawiają się wizyt w centrach handlowych, wybiorą zakupy online, a to oznacza ogrom pracy dla kurierów, którzy zarobią od 17 do nawet 65 zł netto za godzinę.

Sprzedawcy, pakowacze i producenci ozdób. Ile zarobią?

Przed świętami kupujemy choinkę, ozdoby, które na niej zawisną, pakujemy prezenty i szukamy najlepszego świątecznego karpia. To oczywiście generuje zapotrzebowanie na pracowników. Sprzedawca choinek w tym roku może zarobić od 17 do 25 zł netto za godzinę. Często też dostają oni specjalną premię od sprzedaży. Zatem im więcej sprzedanych drzewek, tym większy zarobek. Sprzedawca karpi zarobi podobnie jak sprzedawca choinek, bo od 17 do 27,5 zł netto za godzinę. Nieco innych charakter pracy mają pakowacze prezentów oraz osoby, które zajmują się produkcją ozdób świątecznych. W przypadku tych zawodów zarobki zaczynają się od 15 zł netto za godzinę. Jednak pracownik przy produkcji ozdób świątecznych jest w stanie wyciągnąć nieco więcej, bo nawet do 18,5 zł netto za godzinę. Pakowacz prezentów raczej nie zarobi więcej niż 17,5 zł netto za godzinę.

Wigilie firmowe pod znakiem zapytania