Ile wyda na święta statystyczny Polak?

Według sondażu IBRiS przeciętny wydatek rodziny na zakupy świąteczne w tym roku wyniesie nieco ponad 1235 złotych. "To mniej niż przed rokiem, ale, jak zwracają uwagę autorzy badania, mimo że tegoroczne Boże Narodzenie upłynie w cieniu inflacji, to wydatki, w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszą się tylko nieznacznie" - czytamy w dzienniku.

W tym roku na święta wydamy troszkę mniej

W tym roku wydatki świąteczne będą o 3,3 proc. mniejsze w stosunku do roku 2021. Wtedy przeciętną polską rodzinę Boże Narodzenie kosztowało 1277,30 zł i kwota ta oznaczała spory, bo ponad 10-procentowy wzrost w odniesieniu do 2020 r.

Jak wskazuje, większość tegorocznych wydatków - ponad 750 złotych - Polacy przeznaczą na prezenty. "Ponad 36 proc. ankietowanych deklaruje, że kupi je w internecie, a 17 proc. wybierze konkretny sklep (ale nie hiper czy supermarket lub dyskont)

"Jakie prezenty w tym roku będą cieszyły się największym powodzeniem? Podobnie jak w poprzednim przodować mają kosmetyki (ok. 36 proc. wskazań). Jednak 2022 rok to czas kupowania również ubrań (wzrost o 11 p.p.) i słodyczy (wzrost o 7 p.p.). Spadek popularności zanotowały za to książki (niespełna 2 p.p.) i zabawki (około 4 p.p.). Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden poważny wzrost zainteresowania, który dotyczy sprzętu elektronicznego - z 1 proc. w 2021 r. do niemal 12 proc. w 2022 r.