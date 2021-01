Ile zarabia się w Biedronce? Kierownik sklepu może dostać 5,5 tys. zł a kasjer 3,6 tys. zł

fot. za profilem sieci Biedronka na Linkedin

Kilka dni temu sieć Biedronka uruchomiła specjalną podstronę na której można sprawdzić poziom wynagrodzeń pracowników firmy. W sklepie Biedronka wynagrodzenie na stanowisku sprzedawca kasjer wynosi 3250 – 3600 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy; pracownika sklepu lub kasjera 3200 – 3450 zł brutto miesięcznie na początek; starszego sprzedawcy 3250 – 3600 zł brutto; zastępcy kierownika 3750 – 4400 zł brutto a kierownika 4900 zł – 5500 zł brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sklepach i centrach dystrybucyjnych sieci Biedronka

wzrosły od stycznia 2021 r. Styczniowe podwyżki otrzymało 58 tys. pracowników.

- Jest dla nas jasne, że za sukcesem Biedronki zawsze stoi wytrwała praca tysięcy pracowników. W czasach pełnych wyzwań i niepewności, ten wysiłek i jego wartość stały się jeszcze bardziej widoczne. Poprzez kolejne podwyżki chcemy docenić ich codzienne wysiłki. Cieszymy się, że tą dobrą informacją możemy podzielić się z pracownikami przed końcem wyjątkowo trudnego 2020 roku. Podwyżki to kolejna inicjatywna pokazująca, że doceniamy pracowników. Wcześniej otrzymali rabaty na zakupy o wartości do 1000 zł, doładowanie kart przedpłaconych do 570 zł oraz dodatkowe nagrody w ciągu roku - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu Jeronimo Martins Polska.

A ile dokładnie zarabia się w Biedronce?

Sprzedaż – Stanowiska początkowe

W sklepie wynagrodzenie na stanowisku Sprzedawcy Kasjera wynosi 3250 – 3600 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy. W Biedronce można pracować również na stanowisku Pracownika Sklepu lub Kasjera – wynagrodzenie na tych stanowiskach waha się w granicach 3200 – 3450 zł brutto miesięcznie na początek, ze względu na okrojony zakres obowiązków. Przedstawione stawki obejmują płacę zasadniczą oraz nagrodę za obecność. Dodatkowo pracownik może otrzymać miesięczną premię uznaniową, której wysokość zależy od poziomu realizacji budżetu i procedur operacyjnych sklepu.

Biedronka gwarantuje wypłatę dodatków za wszystkie przepracowane nadgodziny, godziny nocne oraz dodatek za pranie odzieży roboczej. Oferuje również nagrodę roczną – w 2020 roku wyniosła ona 2300 zł brutto, a także podwyżki stażowe po roku oraz po 3 latach pracy.

Sprzedaż – Stanowiska kierownicze

Wynagrodzenie na stanowisku Starszego Sprzedawcy Kasjera wynosi 3250 – 3600 zł brutto miesięcznie, z uwzględnieniem podwyżek stażowych i obejmuje płacę zasadniczą oraz nagrodę za obecność. Za każdą przepracowaną godzinę kierowniczą przysługuje dodatek godzinowy. Dodatkowo Starszy Sprzedawca Kasjer może otrzymać miesięczną premię uznaniową, której wysokość zależy od poziomu realizacji budżetu i procedur operacyjnych sklepu.