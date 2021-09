Ile zarabia się w sieci Lidl?

Jak wynika ze zrównoważonego raportu Lidla Polska za lata 2019-2021, firma prowadzi 760 sklepów w 376 miastach i 11 własnych regionalnych centrów dystrybucji w Polsce. Sieć zatrudnia 22 003 pracowników.

Pracownicy

Struktura zatrudnienia w sieci Lidl, fot. za Lidl Polska.jpg

- O naszej pozycji na rynku pracy w Polsce decyduje nie tylko atrakcyjne – wyższe od średnich zarobków w handlu – wynagrodzenie, ale również szereg dodatkowych świadczeń. Nasi pracownicy objęci są bezpłatną prywatną opieką medyczną. Oznacza to, że każdy z nich ma możliwość skorzystania z porad 32 specjalistów oraz zestawu około 600 różnego rodzaju badań i zabiegów ambulatoryjnych w ponad 800 placówkach medycznych na terenie całego kraju - opisuje sieć.



Benefity dla pracowników Lidl Polska:

Benefity pracowników, fot. za Lidl Polska.jpg

Zarobki w sieci Lidl

Firma podaje, że rozpoczynający pracę w Lidlu pracownik magazynu obsługujący wózek widłowy otrzymuje pensję w wysokości 4650 zł brutto. Po trzech latach pracy jego wynagrodzenie rośnie do 5550 zł brutto. Pracownik magazynu zajmujący się komisjonowaniem towaru, z pełnym zakresem odpowiedzialności, rozpoczynając pracę w Lidlu, zarabia do 4350 zł brutto. Po trzech latach jego pensja wzrasta do 5250 zł brutto.

Nowy pracownik sklepu otrzymuje (w zależności od lokalizacji sklepu) od 3550 do 4350 zł brutto. Po dwóch latach jego wynagrodzenie wzrasta do 3900 zł brutto w małych miejscowościach i do 4800 zł brutto w aglomeracjach.

Sieć pisze, że stosunek procentowy średniego podstawowego wynagrodzenia dla najniższego szczebla zatrudnienia do płacy minimalnej w Polsce w roku obrotowym 2019/2020 wynosił 123%, a w roku 2020/2021 124 proc.

- Zgodnie z przyjętą polityką personalną Lidl Polska gwarantujemy jednakowe warunki zatrudnienia oraz takie same możliwości rozwoju niezależnie od płci czy wieku. Przy awansach wewnętrznych stawiamy wyłącznie na kompetencje. Nie uznajemy żadnych odstępstw od równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. W celu zwrócenia uwagi na temat równości płac sieć ustanowiła nagrodę „Lidl Fair Pay”, która wyróżnia przedsiębiorstwa prezentujące wysokie standardy w zakresie promowania szacunku do różnorodności. Lidl podpisał również „Zasady wspierania pozycji kobiet” („Women’s Empowerment Principles”) – wspólną, globalną inicjatywę UN Women i UN Global Compact. Wsparł tym samym działania koncentrujące się na wzmacnianiu pozycji kobiet na rynku pracy - komentuje Marta Florczak, Członek Zarządu Lidl Polska.