Ile zarabiają kasjerzy w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie i Auchan?

Biedronka na początku 2022 roku ogłosiła podwyżki dla pracowników. We wrześniu pracownicy sieci otrzymali nagrodę roczną w wysokości 1500 zł brutto.

Na ten moment najwięcej zarabiają kasjerzy w Lidlu.

Średnio dyskonty podniosły pensje kasjerom o 1000 zł w przeciągu ostatnich 5 lat.

Zarobki w polskich dyskontach są bardzo różne, a ich wysokość zależy od takich czynników, jak: zajmowane stanowisko, staż pracy oraz zaangażowanie, które doceniane jest przy okazji wyłaniania "pracownika miesiąca". Niektóre sieci oferują swoim pracownikom benefity pozapłacowe w postaci karty Multisport, prywatnej opieki medycznej lub zwrotu kosztów za pranie.

Ile zarabiają kasjerzy w Biedronce?

Na początku 2022 roku sieć sklepów Biedronka ogłosiła podwyżki wynagrodzeń dla swoich zatrudnionych. Dla pracowników była to kolejna dobra wiadomość po tym jak sieć ogłosiła specjalne rabaty zakupowe, e-kody oraz paczki świąteczne.

Aktualnie początkujący pracownik sklepu w Biedronce zarabia 3460 – 4090 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy. Można również pracować na stanowisku pracownika sklepu lub kasjera – wynagrodzenie na tych stanowiskach waha się w granicach 3400 – 3940 zł brutto miesięcznie na początek, ze względu na okrojony zakres obowiązków.

Dla porównania w 2017 roku pensja dla rozpoczynających pracę w sklepach sieci na stanowisku sprzedawca-kasjer, wynosiła 2300 zł do tego premia za brak absencji 200 zł. Pensja sprzedawcy-kasjera po trzech latach pracy wynosiła 2600 zł. Oprócz pensji pracownicy sklepów mają możliwość otrzymywania miesięcznych premii od 0 do 350 zł miesięcznie za wyniki sklepu

Aktualnie sieć zapewnia, że pracownicy mogą dodatkowo liczyć na nagrody roczne, podwyżki stażowe po roku oraz po 3 latach pracy oraz inne nagrody finansowe.

W ramach walki z inflacją Biedronka przyznała swoim pracownikom we wrześniu dodatkową nagrodę roczną w wysokości 1500 zł brutto.

Ile zarabiają kasjerzy w Lidlu?

Pracownicy sklepów Lidl zarabiają od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy sieć gwarantuje wzrost płacy od 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia. W 2017 roku pensja na stanowisku pracownika sklepu wynosiła od 2550 zł do 3300 zł brutto na początku pracy. Po roku pracy pracodawca gwarantował wzrost płacy do poziomu od 2750 zł do 3500 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3000 zł do 3800 zł brutto.

Stawki brutto obejmują wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią za obecność oraz dodatkami za pranie i używanie odzieży roboczej. Jak zapewnia sieć sklepów Lidl, ewentualne różnice w pensji wynikają wyłącznie z długości przepracowanego stażu.

Ile zarabiają kasjerzy Kauflandu?

Na początku tego roku Kaufland podjął decyzję o podniesieniu płacy dla kasjerów-sprzedawców. Po podwyżce pracownicy kas zarabiają do 4500 zł brutto. Ponadto sieć oferuje swoim pracownikom takie benefity, m.in.: prywatną opiekę medyczną, kafeterię MyBenefit, bony oraz upominki z okazji świąt, oraz zniżki u partnerów biznesowych.

W 2017 roku wynagrodzenie zasadnicze kasjera w Kauflandzie wynosiło 2600 zł i rosło o 100 zł z każdym kolejnym rokiem stażu.

Istotnym jest, że w wysokość pensji wliczony jest dodatek motywacyjny za 100% obecności w pracy w danym miesiącu.

Ile zarabiają kasjerzy w Auchan?

Pracownicy Auchan dostali podwyżki od listopada tego roku. Wysokość zależy od zajmowanego stanowiska oraz stażu pracy i wynosi od 60 do 200 zł brutto. Nie jest to duża podwyżka, zważywszy, że pensja kasjera na początku 2022 roku wynosiła między 3210 zł a 3860 zł brutto na start. Wysokość pensji, podobnie jak w innych sieciach, uzależniona jest od lokalizacji sklepu.