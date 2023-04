Ilu franczyziobiorców odchodzi z Żabki? Co robi firma aby ich zatrzymać?

W najnowszym raporcie ESG Grupy Żabka czytamy, że w 2022 r. otwarto 9 000 i 9 001 Żabkę, udowadniając, że mimo niesprzyjających warunków społeczno-gospodarczych sieć nadal jest w stanie tworzyć nowe rozwiązania i przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Żabka zmienia wizerunek sieci

- Równolegle kontynuowaliśmy działania na rzecz zmiany wizerunku naszej sieci, aby dotrzeć do szerszego grona konsumentów i zachęcić ich do odwiedzania naszych placówek. Jako organizacja, której kierunki rozwoju wytyczają potrzeby klientów, od kilku już lat tworzymy nowe formaty sklepów, odpowiadające na różne oczekiwania klientów w różnych lokalizacjach. Są one dostosowane do potrzeb osób często będących w ruchu, które chętnie korzystają z oferty gastronomicznej poszerzonej o gorące przekąski, kawę, kanapki i sałatki. Przyjęta przez nas strategia umożliwia franczyzobiorcom prowadzenie prężnego lokalnego biznesu, który, jak pokazują liczby, odnosi sukces - czytamy w raporcie firmy.

Fot. materiały Żabki

Ilu franczyzobiorców z własnej woli rezygnuje z Żabki?

Sieć podaje, że regularnie bada satysfakcję franczyzobiorców, co pozwala szybciej odpowiadać na ich potrzeby. Przełożyło się to na wzrost wskaźnika NPS wśród tej grupy interesariuszy o 13 pkt. oraz spadek odsetka franczyzobiorców z własnej woli rezygnujących ze współpracy poniżej 8%.

Pracownicy największym wyzwaniem franczyzobiorców Żabki?

- Według franczyzobiorców, ich największym wyzwaniem w prowadzeniu działalności są rosnące trudności w zatrudnianiu i utrzymaniu pracowników, przy czym ci, którzy odchodzą z sieci, często jako powód podają brak właściwego personelu. Aby pomóc rozwiązać ten kluczowy problem, w 2022 r. uruchomiliśmy inicjatywę Sprzedawca Pro, której celem

jest zmniejszenie odsetka odchodzących pracowników poprzez zwiększenie ich zaangażowania i przywiązania do miejsca pracy - podaje sieć.

Trzy filary programu Żabki Sprzedawca Pro

Przedsięwzięcie to oparte jest na trzech filarach:

- poprawie wizerunku, m.in. poprzez wprowadzenie nowego, bardziej nowoczesnego stroju firmowego;

- rozwoju zawodowym, m.in. poprzez udostępnianie materiałów szkoleniowych dla franczyzobiorców i sprzedawców;

- zwiększanie motywacji, m.in. poprzez wprowadzenie nowego programu motywacyjnego dla sprzedawców.

We współpracy z Politechniką Warszawską uruchomiono również pilotażowy program Przedsiębiorczość+, który docelowo ma zostać przekształcony w długoterminowy program rozwoju zawodowego franczyzobiorców, koncentracyjnego się na wzmocnieniu kompetencji w zakresie zarządzania zespołem.