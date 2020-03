Ilu klientów może jednocześnie robić zakupy w sklepie?

Sklepy zaczęły wprowadzać limit liczby klientów przebywających w środku. W sklepach sieci Rossmann wynosi on obecnie 10. Sieci Netto i Lidl zaproponowały liczbę 50 osób.

O takie rozwiązania postulowała w połowie marca Solidarność. Alfred Bujara z "Solidarności" napisał list do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg w którym proponował wprowadzenie limitów. Związek opracował nawet specjalny algorytm: w placówkach małych do 5 klientów i dostawców, w placówkach dyskontowych do 20 klientów i dostawców, w placówkach wielkopowierzchniowych do 50 klientów i dostawców.