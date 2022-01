Impas ws. rozporządzenia dotyczącego materiałów z recyklingu do kontaktu z żywnością?

Komisja Europejska od trzech lat pracowała nad nowym rozporządzeniem dotyczącym materiałów z recyklingu do kontaktu z żywnością, które zastąpi Rozporządzenie EC 282/2008. Projekt Rozporządzenia ukazał się 6 grudnia do konsultacji w terminie do 18 stycznia, a europejskie stowarzyszenia branżowe przesłały swoje stanowiska w ramach konsultacji.