Impel: Kluczem dla zapewnienia bezpieczeństwa w sklepach jest dezynfekcja

Grzegorz Smereka, wiceprezes Impel System Sp. z o.o., dyrektor grupy produktowej Cleaning. Fot. PTWP

W przypadku sklepów, dezynfekcja ma kluczowe znaczenie. Bardzo ważny jest przy tym odpowiedni dobór środków i technologii – mówi Grzegorz Smereka, wiceprezes Impel System Sp. z o.o., dyrektor grupy produktowej Cleaning, Grupa Impel, w rozmowie z dlahandlu.pl.

Czy Impel zauważył, że ostatnio zwiększyło się zainteresowanie usługami dezynfekcji?

Zdecydowanie tak. Myślę, że z jednej strony wynika to z bardzo dużej świadomości podmiotów, a także z tego, że usługi dezynfekcji są kluczowym elementem dla zapewnienia bezpieczeństwa klientom. Z drugiej strony obserwujemy falę zachorowań, która w ostatnich tygodniach rośnie, co oznacza, że prawdopodobieństwo kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem jest dużo większe niż w minionych miesiącach.

Jakie znaczenie ma dezynfekcja w sieciach handlowych?

Kluczowe. Klienci lubią przed kupieniem produktu wziąć go do ręki, pooglądać, przenieść w inne miejsce, odłożyć. W sklepach mamy do czynienia z wózkami, kasami, terminalami płatniczymi, czyli z wszelkiego rodzaju powierzchniami, które zgodnie z zaleceniami GIS powinny być często dezynfekowane.

Czy w takiej sytuacji potrzebna jest edukacja? I kto powinien być edukowany – sieci czy konsumenci?

Myślę, że edukacja jest potrzebna nam wszystkim. Badania pokazują, że klienci, kiedy wybierają sklepy, kierują się nie tylko bezpieczeństwem, które zapewnia dana firma, czyli np. ubiorem personelu, zachowaniem dystansu, czy dostępnością środków do dezynfekcji, ale też tym, czy inni klienci tego sklepu przestrzegają zasad higieny i stosują środki zabezpieczeń, np. czy chodzą w maseczkach. Dlatego nad bezpieczeństwem powinniśmy pracować zarówno my - jako firma usługowa - ale też jako zwykli klienci sklepów , bo to jest w interesie nas wszystkich.

Czy Impel dysponuje sposobami dezynfekcji w sklepach, nie tylko w miejscach komunikacji, czy przy kasach, ale też np. towaru na półce?

Tak, przy czym bardzo ważny jest odpowiedni dobór środków i technologii. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiednie środki mogą być stosowane do powierzchni, które mają kontakt z żywnością, inne do powierzchni chłonnych, a jeszcze inne do powierzchni metalowych czy dotykowych. Dlatego dobór tych środków do odpowiedniej powierzchni jest bardzo ważny i może mieć ogromne długofalowe znaczenie.