Impel: Konieczność  dezynfekcji wkrótce będzie dotyczyła każdego obiektu

Firma Impel, oferująca szeroki zakres usług dla biznesu, w ostatnich tygodniach odnotowuje wzrost zapotrzebowania na usługę dezynfekcji. - Skala pandemii powoduje, że potrzeba dezynfekcji dotyczy dziś lub będzie dotyczyła w najbliższym czasie każdego obiektu – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Grzegorz Smereka, Wiceprezes Impel System Sp. z o.o. Jak informuje, w tej chwili do firmy najczęściej zgłaszają się centra handlowe i markety, sieci bankowe, handlowe, zarządcy nieruchomości i wszelkie podmioty świadczące usługi transportowe i spedycyjne.

Grupa Impel oferuje cały wachlarz rozwiązań outsourcingowych dla firm. Wśród nich znajduje się usługa dezynfekcji. Jak informuje Grzegorz Smereka, ostatnie tygodnie rzeczywiście przyniosły znaczny wzrost zapotrzebowania na realizację tej usługi.

- I jest to wzrost wielowymiarowy. Będąc liderem w zakresie usług porządkowo-czystościowych świadczonych dla szpitali, mierzymy się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki dezynfekcyjne w czasie trwania szeroko pojętego sezonu grypowego. Dodatkowo pandemia Covid-19 powoduje znaczny wzrost zużycia tych środków. Jest to związane zarówno z rosnącą liczbą zachorowań, jak

i dużo większą świadomością społeczeństwa oraz wagą, jaką w ostatnich dniach przywiązujemy do utrzymania higieny – tłumaczy Wiceprezes Impel System Sp. z o.o.

- Między innymi z tego powodu jesteśmy świadkami zwiększonego zapotrzebowania na dezynfekcję w biurowcach, centrach handlowych, miejscach użyteczności publicznej i wszystkich obiektach, w których przebywają większe grupy ludzi. Rośnie też potrzeba szybkiej i sprawnej realizacji dezynfekcji pojedynczych pomieszczeń lub całych budynków, w tym magazynów i hal produkcyjnych. Dla naszych klientów ważne jest, aby zlecona usługa była wykonana w ciągu kilku godzin, w dowolnym miejscu w kraju - dodaje.

W przypadku sklepów i galerii handlowych, szczególnie łatwo jest wykonać tę usługę teraz, gdy ich działalność jest ograniczona a pomieszczenia są nadal dostępne.

- Zakres usług dezynfekcyjnych jest bardzo szeroki. Realizujemy m.in. dezynfekcję powierzchni dotykowych, takich jak kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze

i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze). Mamy specjalne grupy dedykowane do dezynfekcji koszyków i wózków sklepowych. Tu potrzeby naszych klientów są szczególnie widoczne, ze względu na wzmożony ruch klientów w sklepach, dyskontach spożywczych i marketach budowlanych – mówi Grzegorz Smereka.

Wózki sklepowe to jeden z najbardziej zapalnych punktów w bieżącej obsłudze sprzedaży. Ze względu na duże zanieczyszczenie wirusami, grzybami i bakteriami, jeszcze przed wybuchem epidemii zwracano uwagę na konieczność ich częstej dezynfekcji. – Wózki sklepowe powinny być dezynfekowane cyklicznie z wykorzystaniem profesjonalnej chemii dedykowanej do tego typu usługi. Nasi klienci do tej pory często we własnym zakresie zajmowali się ich myciem, poprzez przecieranie wodą z detergentem. W sytuacji, w której znaleźliśmy się bardzo ważne jest jednak umiejętne stosowanie profesjonalnych środków skutecznych na wirusy. Dzięki temu koszyki są wolne od zabrudzeń, bakterii, wirusów i grzybów – mówi Grzegorz Smereka.