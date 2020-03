Impel przygotowany na rewolucję w handlu

Grupa Impel oferuje cały wachlarz rozwiązań outsourcingowych dla firm. Fot. Shutterstock

Cyfryzacja i robotyzacja procesów zakupowych, a także zmiany nawyków konsumenckich świadczą o tym, że rynek handlu jest w fazie przełomu. Grupa Impel, świadcząca szeroki zakres usług dla biznesu, nie pozostaje w tyle za tymi zmianami – już teraz wykorzystuje nowoczesne technologie i przygotowuje się do kolejnych wyzwań. I, co najważniejsze, nie zapomina o małych sklepach.

Grupa Impel oferuje cały wachlarz rozwiązań outsourcingowych dla firm. Także dla sieci i centrów handlowych, którym Impel proponuje dedykowane usługi w tym m.in.: techniczne utrzymanie nieruchomości, kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz budynku oraz obsługę terenów zielonych i parkingów, usługi alpinistyczne, czyli prace na dużych wysokościach, konwojowanie wartości pieniężnych, oznakowanie obiektów związane z rebrandingiem, usługi porządkowo-czystościowe w tym usługi specjalistyczne, jak np. czyszczenie schodów ruchomych, oferowane przez brygady mobilne, a także ochronę osób i mienia w obiektach handlowych.

Cyfrowa rewolucja

Impel realizuje usługi dla biznesu korzystając z nowych rozwiązań technologicznych. Dziś to już konieczność, skoro żyjemy u progu rewolucji przemysłowej 4.0 – zmian, które dokonują się poprzez wykorzystywanie możliwości sztucznej inteligencji.

Jak mówi Ewelina Balicka z Grupy Impel, technologie pozwalają przedsiębiorstwom na optymalizację kosztów i usprawnienie realizowanych procesów. – W przypadku usług świadczonych dla centrów i sieci handlowych, nowe technologie nie tylko ułatwiają ludziom pracę (lżejszy, wygodniejszy sprzęt, minimalizujący konieczność pracy w wymuszonej pozycji), ale przede wszystkim wpływają na zwiększenie wydajności tej pracy, przez co usługa może być wykonana w krótszym czasie - co na pewno jest istotne dla naszych klientów – mówi ekspertka.

- W przypadku centrów czy sieci handlowych, Impel oferuje transport gotówki i wartościowych przedmiotów w ramach usługi cash handling. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych urządzeń, takich jak wpłatomaty, dyspensery i recyklery banknotów i monet możliwa jest automatyzacja procesów. Ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność, dzięki ograniczeniu czynnika ludzkiego w procesie obsługi – wyjaśnia Ewelina Balicka.

Grupa jest także przygotowana na wsparcie sklepów, w których proces zakupowy jest całkowicie zautomatyzowany. To tzw. sklepy samoobsługowe, wyposażone w „inteligentne półki” (rejestrujące fakt, iż zdjęto z nich towar) oraz możliwość płatności za pomocą aplikacji. Taki sklep może funkcjonować praktycznie bez personelu.

Na razie w Polsce działa tylko kilka takich placówek, w tym dwa sklepy Take&GO oraz kilka marketów Bio Family. Te ostatnie w godzinach otwarcia pełnią funkcję zwykłego sklepu, jednak po zamknięciu placówki nadal można w niej zrobić zakupy, dzięki specjalnej aplikacji. Rynek sklepów bez personelu jest dopiero w zalążku. Zdecydowanie częściej sklepy wprowadzają kasy samoobsługowe. W wielu sieciach handlowych są one już standardem.

Automatyczne zakupy to przede wszystkim wygoda dla konsumentów, ale też szereg wyzwań dla sklepu, np. związanych z zabezpieczeniem przed kradzieżami.

- Rozwiązania z kasami samoobsługowymi mogą stwarzać warunki do pewnego typu oszustw, np. zamiany opakowań. Do tej pory to kasjerki weryfikowały zgodność zawartości z opakowaniem – zauważa Ewelina Balicka. - W przypadku sklepów bezobsługowych również jest na to sposób. Widzimy duży potencjał w wykorzystaniu systemów monitoringu wizyjnego oraz Wideoaudytów.

– W sklepach coraz szybciej zmieniają się ceny, promocje i asortyment. Rośnie potrzeba przeprowadzania inwentaryzacji cenowych. Coraz częściej klienci pytają o taką usługę. W wielu placówkach pojawia się także potrzeba sprawdzania świeżości towarów. Nasza oferta, obejmująca między innymi mobilne usługi, a także nasz zasięg terytorialny dają nam możliwość świadczenia tego typu niestandardowych usług, a przede wszystkim pozwalają na ich realizację w każdym miejscu w Polsce – zapewnia Ewelina Balicka.

Trend na małe sklepy

Rewolucja cyfrowa to jednak nie jedyna zmiana na rynku handlu detalicznego. Powstają nowe, małe formaty sklepów (np. convenience, proximity), zmieniają się nawyki zakupowe konsumentów. Polacy coraz częściej robią zakupy w małych sklepikach, które odwiedzają codziennie.

Impel zauważa te zmiany. - Wiele osób decyduje się na zakupy w małych formatach, bo dziś dla klienta liczy się czas. Współpracujemy z sieciami tych sklepów, gdzie codzienną usługę porządkowo-czystościową zamieniamy na usługi świadczone okresowo przez grupy mobilne, które wyposażone w park maszynowy przemieszczają się z punktu do punktu, działają na bazie zaplanowanego harmonogramu wizyt, zapewniając jeden standard obsługi. W ramach działań grup mobilnych oferujemy m.in. mycie lodówek, lad chłodniczych, witryn, czyszczenie wiat na wózki, dezynfekcję wózków zakupowych czy boxów kasowych – mówi Ewelina Balicka. W mobilnym formacie Impel oferuje również usługi związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości. – Tutaj także podejmujemy działania ad-hoc, szybko reagujemy, nie zakłócając funkcjonowania sklepu, co spełnia oczekiwania zarządcy obiektu . Główną zaletą mobilnych usług jest brak konieczności zatrudniania techników na stałe. Nasze ekipy odwiedzają sklep regularnie w celu ochrony prewencyjnej i dokonania drobnych usterek bez dezorganizacji pracy sklepu oraz interwencyjnie, na podstawie zgłoszenia wystąpienia awarii – dodaje.

Możliwości jakie ma Grupa Impel pozwalają także na produkcję i montaż elementów identyfikacji wizualnej z każdego typu materiałów. Z tych usług korzystają zarówno centra, jak i sieci handlowe. -Projektujemy, produkujemy i montujemy wszelkie elementy wizualne, w tym np. litery i logotypy przestrzenne, kasetony, szyldy oraz oznakowanie wewnątrz sklepów. To ostatnie jest bardzo ważne dla sprawnej nawigacji po sklepie, która sprawia, że jest on bardziej przyjazny dla odwiedzjących. Posiadamy własną halę produkcyjną i ekipy montażowe w całej Polsce. Nasi klienci mogą liczyć na kompleksową realizację usługi, od projektu do montażu, i dzięki temu mieć pewność, że pożądany efekt wizualny zostanie osiągnięty. Jest to szczególnie ważne dla zachowania spójności wizerunku i powtarzalności elementów oznakowania. Standaryzacja wyglądu wszystkich placówek jest bardzo istotna, jeśli sieć ma kilkaset punktów – mówi Ewelina Balicka.



