Impulsowe zakupy pochłaniają nawet kilka tysięcy złotych rocznie

Analiza dochodu i ustalenie wydatków

Pierwszym krokiem do stworzenia stabilnej strategii zarządzania domowym budżetem jest analiza wszystkich przychodów i oszacowanie ich wielkości. Na tym etapie ważne jest zsumowanie zarobków osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i zastanowienie się nad ewentualnymi możliwościami zwiększenia swoich dochodów. Posiadanie awaryjnego planu pozwoli uzyskać komfort psychiczny i pomoże w momencie pogorszenia się sytuacji finansowej.

Kolejnym elementem jest wyszczególnienie stałych zobowiązań finansowych. Do tej kategorii należą czynsz, rachunki, raty kredytów oraz opłaty abonamentowe. Istotne jest określenie procentu dochodów, jaki zostanie na nie przeznaczony. Po ustaleniu priorytetowych płatności należy zastanowić się nad kwotą, która zostanie przeznaczona na przyjemności, hobby, edukację czy sport. Dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie zasady 50/30/20. Zgodnie z jej teorią 50% miesięcznych dochodów pokrywa podstawowe zobowiązania, 30% to pieniądze przeznaczone na rozwój, rozrywkę oraz wydatki okazjonalne, a 20% stanowi sumę oszczędności, która stając się poduszką finansową uchroni na wypadek niespodziewanego zdarzenia. Żeby jednak zasada skutecznie działała, należy dokładnie rozpisać i monitorować wszelkie wydatki.

Oszczędność tkwi w szczegółach

Nadal wiele osób uważa, że powinno liczyć się wydatki opiewające na znaczne sumy. Nic bardziej mylnego! Impulsywne, częste zakupy są w stanie wygenerować kwoty rzędu kilku tysięcy złotych rocznie. Kluczem do sukcesu jest zatem skrupulatne notowanie każdej wydanej złotówki. Można do tego celu wykorzystać arkusz Excela, a w przypadku posługiwania się kartą płatniczą – aplikację mobilną banku, która posiada historię każdej wykonanej transakcji. Tylko taka ewidencja pozwala dostrzec, ile pieniędzy zostaje wydanych na poszczególne produkty. To z kolei przekłada się na odpowiednie zarządzanie posiadanymi środkami. Znając ich wysokość, o wiele łatwiej można planować ewentualne wydatki. Stosowanie tej metody pozwala również wyeliminować zakupy, które są zbędne.

Ważne, aby w procesie szukania oszczędności ustalić konkretny cel. Musi on być jednak wykonalny i policzalny. Na początek można ograniczyć dotychczasowe, dodatkowe wydatki np. zrezygnować z rzadko używanej subskrypcji lub zmniejszyć sumę wydawaną w restauracjach.

Sposobów na budowanie skutecznego budżetu jest wiele, ale gwarancją sukcesu jest ich równoległe stosowanie. Proces poszukiwania oszczędności, a także regularne i dokładne prowadzenie ewidencji wymagają czasu, chęci i skupienia, ale pozwalają budować poduszkę finansową w czasach kryzysu.