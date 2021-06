Inditex ze sprzedażą o milion euro niższą niż w 2019 roku

Marki Inditeksu odbudowują się po lockdownie, fot. Shutterstock

Inditex, macierzysta spółka m.in. Zary i Bershki, wiosną tego roku miała sprzedaż o miliard euro niższą niż przed koronakryzsem. Firma widzi jednak ożywienie, postępujące wraz ze znoszeniem obostrzeń.

Inditex przewyższył oczekiwania analityków w pierwszym kwartale (od lutego do końca kwietnia) - chociaż sprzedaż była nadal o miliard euro niższa niż w 2019 r., kiedy Covid-19 jeszcze nie stanowił problemu, przy 4,9 mld euro była znacznie wyższa niż przewidywali. Rok do roku był to wzrost o 48%. Sprzedaż internetowa wzrosła aż o 67%.

Zysk netto osiągnął w minionym kwartale 421 mln euro. Przed wybuchem pandemii był o jedną trzecią wyższy, ale biorąc pod uwagę okoliczności, był to również pozytywny impuls dla firmy. - Wyniki pokazują stopniowe ożywienie, nawet jeśli zostały one znacząco dotknięte przez sytuację zdrowotną z tymczasowym zamknięciem sklepów na kluczowych rynkach, takich jak USA, Francja, Niemcy, Włochy, Portugalia i Brazylia – podał Inditex.

W pierwszym tygodniu czerwca sprzedaż znacznie wzrosła - ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku, co stanowi 5% wzrost w porównaniu z 2019 r. W międzyczasie 98% wszystkich sklepów na całym świecie zostało już ponownie otwartych, co wyraźnie prowadzi do zwiększenia popytu.