Indykpol: Bezpieczeństwo i higiena są obecnie ważniejsze niż aspekt ekologiczny

- Powinniśmy dążyć do redukcji plastiku, ale pandemia spowodowała, że pojawiły się nowe dylematy. Sieci handlowe preferują obecnie produkt bardziej zapakowany. Bezpieczeństwo i higiena są obecnie ważniejsze niż aspekt ekologiczny - mówił Piotr Kulikowski, prezes Indykpolu oraz Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej podczas sesji "Eko, prospołecznie, proklimatycznie – sieci i producenci razem na tropie trendów" w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Eko, prospołecznie, proklimatycznie - Co te hasła oznaczają dla branży mięsnej?

- Prospołecznie - uważam, że powinniśmy krytycznie podchodzić do nielicznej garstki ludzi, którzy chcą nam narzucić swoje poglądy. Proklimatycznie - wiemy, że klimat się zmienia. Wierzymy, że mamy wpływ na te zmiany. Dla niektórych to niezrozumiałe, że jedna nowoczesna duża ferma jest bardziej przyjazna dla środowiska niż tysiąc małych prymitywnych ferm. 20 lat temu na 5 działaczy merytorycznych w organizacjach prozwierzęcych przypadał jeden odpowiadający za marketing i komunikację. Resztę stanowiły osoby o dużej wiedzy merytorycznej. Dziś te proporcje się odwróciły. Konsument nie ma dziś ambicji i potrzeb gruntownego sprawdzenia informacji, ale ma do tego prawo - wskazał Piotr Kulikowski.

