Inflacja 8,6 proc. rdr. Żywność tylko w miesiąc podrożała o 2 proc.

Wzrost inflacji spowodowany był głównie podrożeniem paliw, o 32,9 proc. rdr (0,2 proc. mdm). Nośniki energii podrożały o 14,3 proc. rdr (0,8 proc. mdm).

Największy wzrost cen licząc miesiąc do miesiąca zanotował segment "żywność i napoje bezalkoholowe". Ceny tych produktów wzrosły w grudniu, wobec listopada, o 2,1 proc. Rok do roku żywność podrożała o 8,6 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w grudniu wzrosły rdr o 8,3 proc., a mdm wzrosły o 0,6 proc.

W listopadzie wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 7,8 proc. rdr i 1,0 proc. mdm.

Przypomnijmy, w grudniu 2020 roku inflacja cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniosła rok do roku 0,8 proc., a miesiąc do miesiąca nie zmieniła się. W listopadzie 2020 roku było to odpowiednio: 2 proc. wzrostu rdr i 0,1 proc. spadku mdm.