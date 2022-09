Inflacja bezlitosna dla polskich firm - coraz więcej zamknięć

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nawet o 11% od stycznia b.r. wzrosła liczba płatników z zaległościami w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Na koniec maja było 1 385 050 płatników z opóźnieniami w płatnościach.

Tylko w pierwszej połowie tego roku zamknęło się ponad 104 tys. działalności gospodarczych. Średnio miesięcznie zamknięto prawie 17 400 biznesów. To wzrost o 25,5% w stosunku do pierwszego półrocza 2021 r.

W 2022 r. każdego dnia ok. 580 firm składa w CEIDG wniosek o zamknięcie działalności.

Koszty działalności idą w górę

Nawet o 500% podwyżce cen gazu na początku roku informował media jeden z pabianickich restauratorów. Miesięczny rachunek za gaz z 2 tys. zł wzrósł do zobowiązania na poziomie 10 tys. zł. Znacząco podrożało również paliwo oraz szereg surowców i półskładników – nawozy, żywność, materiały budowlane. Nowy – 2022 rok przyniósł także podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę o 7,5% oraz wzrost efektywnej stawki zdrowotnej do 9%.

W drugiej połowie lutego Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Spowodowało to odpływ ukraińskich pracowników zatrudnionych w polskich firmach. Szczególnie odczuła to branża budowlana.

Wciąż dużym problemem są też zatory płatnicze, które w wybranych branżach sięgają nawet 60, 90 lub 120 dni. A dochodzi do tego też regularne podnoszenie przez NBP stóp procentowych, co może być dotkliwe zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw.

– W niektórych branżach wzrosty cen są tak duże, że nie dają szans przedsiębiorcom na podjęcie próby utrzymania się na rynku – zwłaszcza dotyczy to mniejsze podmioty, które są znacznie mniej odporne na takie rynkowe turbulencje. Nie dziwi zatem ponad 25% wzrost likwidacji firm – mówi Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Długi – tama płynności finansowej firmy

32% polskich przedsiębiorców planuje w kolejnych miesiącach szukać oszczędności, o czym mówi raport przygotowany przez Biuro Informacji Gospodarczej ERIF. Ze zgromadzonych w ich bazach danych wynika, że wzrasta liczba przedsiębiorców-dłużników. A co więcej, wzrasta także średnia wartość ich zadłużenia – o ile w 2019 r. wynosiła ona 12,8 tys. zł, tak w 2022 r. średni dług wynosi 17,6 tys. zł, to stanowi wzrost o 38%.

Tendencja ta ma swoje odzwierciedlenie też w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jak informuje instytucja, od stycznia tego roku do maja o 11% wzrosła liczba płatników-dłużników. Sam dług we wskazanym okresie w ZUS osiągnął wysokość ponad 38,1 mld zł.

Polski Ład a finanse

Już w pierwszym kwartale Związek Przedsiębiorstw Finansowych zapytał Polaków, jak Polski Ład wpłynie na ich sytuację finansową. Wówczas 55% badanych twierdziło, że nowe przepisy negatywnie odbiją się na ich finansach. Według raportu Assay Biznes aż 82% Polaków nie rozumie, na czym polegają wprowadzone zmiany w ramach Polskiego Ładu, a zbliżony odsetek deklaruje, że zwiększyły się ich obciążenia podatkowe.

– Jak się okazuje, nawet co trzeci polski przedsiębiorca rozważa zamknięcie swojej działalności. To bardzo niepokojące dane. Wskazują one na zdecydowane wyhamowanie gospodarcze i niekorzystną perspektywę już w najbliższej przyszłości. W takiej sytuacji niezbędne jest wsparcie ze strony państwa, ustabilizowanie sytuacji prawnej i podatkowej, na co się jednak nie zapowiada. Otoczenie zdecydowanie nie sprzyja prowadzeniu własnej działalności – podsumowuje prezes ZPF.