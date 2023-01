Inflacja Cię zabolała? SGH organizuje konkurs na inflacyjny pamiętnik. 5 tys. zł do wygrania

Kolejne podpowiedzi organizatorów konkursu to:

A może należycie do tej grupy, która inflacji nie odczuwa i się nią specjalnie nie przejmuje? Jak walczycie z inflacją, a może zamiast walczyć staracie się ją oswoić? Czy macie kredyt, a jeśli tak to jak radzicie sobie z ratami? Co robicie z oszczędnościami? Czy inflacja skłania Was bardziej do oszczędzania czy wydawania pieniędzy? Co z waszymi wynagrodzeniami, dostaliście podwyżki czy też nie możecie się ich doczekać? Jeżeli prowadzicie firmę, to jak zmieniają się Wasze koszty i czy zmieniacie lub planujecie zmieniać ceny? Co z waszymi planami na przyszłość? Czy w związku z drożyzną się czegoś obawiacie, a jeśli tak to czego? Podsumowując: jak inflacja wpłynęła na Waszą codzienność? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami.



Chcielibyśmy też dzięki Wam zobrazować inflację i to co o niej myślicie. Gdzie ją widzicie? Czy wzrost cen jest obecny w waszych rozmowach rodzinnych, w pracy, w waszych mediach społecznościowych? Czy kogoś obwiniacie za wzrost cen? Czy waszym zdaniem ktoś korzysta na inflacji, a jeżeli tak to kto? A kto najwięcej traci? Wszystkie skojarzenia mile widziane.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody (netto):

I nagroda – 5000 zł

II nagroda – 4000 zł

III nagroda – 3000 zł

Pięć wyróżnień – po 1500 zł oraz nagrode Rektora SGH dla prowadzących własną działalność/właścicieli małych firm - 3000 zł

Zasady Konkursu to: prowadź notatki, rób zdjęcia i opisuj, jak wygląda Twoje życie codzienne. Wybierz dowolną formę, np. dziennika, relacji, pamiętnika, bloga lub inną; możesz też dołączyć zdjęcia, rysunki lub to, co uznasz za istotne. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron pliku tekstowego lub analogiczną objętość wpisów na blogu.

SGH chce odtworzyć z jednostkowych losów i indywidualnych problemów oraz sukcesów obraz życia codziennego mieszkańców Polski i to jak radzą sobie z inflacją.

Do pracy należy dołączyć skan podpisanego oświadczenia i wypełniony kwestionarius. Komplet dokumentów należy przesłać do 20 marca 2023 r.

Mailem: pamietniki@sgh.waw.pl (preferowana)

Pocztą tradycyjną: Instytut Gospodarstwa Społecznego, KES SGH, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

O ostatecznym podziale nagród zadecyduje Jury powołane przez organizatorów. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach. Autorzy mogą zastrzec swoje nazwiska do wiadomości organizatorów, a nadesłane prace opatrzyć godłem. Nadesłane prace nie będą zwracane, po zakończeniu konkursu zostaną zarchiwizowane.