Inflacja dobiła do poziomu 5 proc. rdr. Do końca roku przebije ten sufit

W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 3,1%) oraz mieszkania (o 0,5%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,29 p. proc i 0,13 p. proc. Niższe ceny żywności (o 0,4%) oraz odzieży i obuwia (o 2,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc i 0,10 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 18,5%) oraz mieszkania (o 5,6%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,60 p. proc. i 1,39 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,6%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 p. proc.

Sierpień może przynieść dalszy wzrost inflacji w okolice 5,2 proc. r/r, m.in. z uwagi na podwyżkę cen gazu - przewidują analitycy Banku Pekao. W komentarzu do danych GUS dodali, że nie można wykluczyć, iż do końca br. inflacja pozostanie powyżej 5 proc. r/r.

"W porównaniu do czerwca roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wzrosło w lipcu o 0,6 pkt proc. Połowę z tego wzrostu (0,3 pkt proc.) możemy przypisać wyższemu niż w czerwcu wzrostowi cen żywności. Ok. 0,1 pkt proc przypada na wyższe tempo wzrostu cen paliw (30,0 proc. r/r w lipcu vs. 27,3 proc. r/r w czerwcu). W podobnej skali (ok. 0,1 pkt proc.) inflację podbiła wyższa roczna dynamika wzrostu cen nośników energii. Co ciekawe, ok. 0,1 pkt proc. wzrostu inflacji względem czerwca przypada na przyspieszenie wzrostu cen w kategoriach bazowych" - napisali w piątkowym komentarzu analitycy Banku Pekao.

Ekonomiści Banku Pekao szacują, że inflacja bazowa wzrosła w lipcu do ok. 3,6 proc. r/r z 3,5 proc. r/r w czerwcu.

- Oczekujemy, że jej tegoroczny szczyt przypadnie w grudniu – napisano z kolei w komentarzu PKO BP do danych GUS o inflacji.

"W lipcu ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadały, ale spadek (-0,4 proc. mdm) był dużo mniejszy od wzorca sezonowego. W lipcu wzrosły ceny drobiu oraz (ponownie) tłuszczy, w szczególności olejów roślinnych. Spadały za to ceny owoców i warzyw (ale w przypadku tych ostatnich dużo mniej niż w ubiegłym roku). Sierpień może przynieść dalszy spadek cen żywności, ale wciąż słabszy niż przewiduje wzorzec sezonowy. W rezultacie roczna dynamika cen żywności utrzyma się wg nas w trendzie wzrostowym, co potrwa najprawdopodobniej przynajmniej do końca roku (wskazują na to zarówno szacunki zbiorów, jak i trendy cenowe na rynkach zagranicznych)" - prognozują ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS o inflacji.