Inflacja galopuje, programy socjalne nie do powstrzymania. Rząd wpędził się w pułapkę?

Polacy jeszcze nigdy nie byli tak oszczędni jak teraz, a przedsiębiorcy jeszcze nigdy nie byli zmuszeni, by tak mocno zaciskać pasa jak w ostatnich miesiącach. Ograniczane są wydatki bieżące, bardzo często dochodzi do redukcji zatrudnienia czy rozkładaniu w czasie planowanych inwestycji. Spirala inflacji w Polsce wiruje jak szalona i zatrzymanie jej powinno być teraz jednym z najważniejszych zadań gospodarczych realizowanych przez Rząd RP. Rozumiemy, że obecna sytuacja, czyli wojna w Ukrainie to wielkie, światowe wyzwanie, które zmusza nas do przyzwyczajenia się do wyższych cen - mówi Hanna Mojsiuk.