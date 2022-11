Inflacja motywacją dla wdrażania zero waste

Przyspieszające zmiany klimatu, galopujące ceny i kurczące się domowe budżety sprawiają, że wielu konsumentów coraz mocniej interesuje się ideą zero i less waste. Ilu z nas wie, na czym polega ta filozofia i faktycznie wdraża praktyki, które minimalizują nasz wpływ na środowisko, a dodatkowo pozwalają oszczędzić pieniądze? Na to pytanie odpowiada badanie PAYBACK Opinion Poll.