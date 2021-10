Inflacja odbije się na cenach zniczy i świec. O ile podrożeją?

Polska ze sprzedażą na poziomie 603 mln euro zaliczana jest do grupy największych światowych producentów świec i zniczy. Więcej sprzedają tylko Chiny.

Ten rok będzie daleki od rzeczywistości sprzed 2020 r. Pandemia znacząco wpłynęła na preferencje zakupowe klientów, a przez to również na obroty dostawców świec i zniczy oraz produktów parafinowych.

Na kształt rynku w dużej mierze wpłynęły też niedobory surowcowe oraz dostępność innych komponentów niezbędnych do wytwarzania i pakowania pełnowartościowych produktów, takich jak: polipropylen, szkło, folia czy kartony.

Według danych Observatory of Economic Complexity (OEC) eksport polskich świec w latach 2018–2019 wzrósł o 13,7 mln dolarów. Rynek krajowy niezmiennie od lat szacowany był na około 1 mld złotych.

Podział asortymentowy jest stały: nadal udział poszczególnych grup produktowych w rynku krajowym szacuje się następująco: 10% stanowią świece, 40% – znicze, a 50% – wkłady.

Polwax głównym dostawcą

Zapalając znicz w dniu Wszystkich Świętych warto pamiętać, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że albo został wyprodukowany przez Polwax, albo został wykonany z dostarczonego przez Spółkę surowca.

– Ten rok będzie daleki od rzeczywistości sprzed 2020 r. Pandemia znacząco wpłynęła na preferencje zakupowe klientów, a przez to również na obroty dostawców świec i zniczy oraz produktów parafinowych. Niepewność związana z potencjalnymi obostrzeniami sprawia, że niektórzy decydują się na szybszy start z sezonowymi produktami. Ten ruch przy optymistycznym scenariuszu może spowodować wzrost sprzedaży w ujęciu zarówno ilościowym, jak i wartościowym, natomiast przy negatywnym – zniwelować skutki zwrotów dla producentów. Jest to pozytywna informacja, gdyż szacuje się, że sprzedaż zniczy i tub w okresie Wszystkich Świętych stanowi ok. 70% rocznej sprzedaży – podkreśla Małgorzata Mikoś, dyrektor handlowa spółki Polwax SA.

Kłopoty z surowcem

Na kształt rynku w dużej mierze wpłynęły też niedobory surowcowe spowodowane wydłużonymi przestojami rafinerii w związku z pracami konserwacyjnymi. Fakt ten w znacznym stopniu przyczynił się do drastycznego wzrostu cen głównego surowca potrzebnego do produkcji zniczy i świec – od początku roku parafina podrożała o blisko 100%. Na to wszystko nałożyły się jeszcze kłopoty z dostępnością innych komponentów niezbędnych do wytwarzania i pakowania pełnowartościowych produktów, takich jak: polipropylen, szkło, folia czy kartony.