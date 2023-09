Inflacja spada, bo wolniej rosną ceny żywności

Spadek inflacji wspierany wolniejszym wzrostem cen żywności

Najważniejszym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (12,7% r/r w sierpniu wobec 15,6% w lipcu) – czytamy w analizie banku Credit Agricole.

Z uwagi na efekty wysokiej bazy oraz obniżające się światowe ceny większości surowców rolnych zmniejszenie dynamiki cen żywności miało szeroki zakres i zostało odnotowane we wszystkich najważniejszych kategoriach: „mleko, sery i jaja”, „mięso”, „pieczywo”, „oleje i tłuszcze”, „ryby i owoce morza” oraz „owoce” i „warzywa”.

Na szczególną uwagę zasługuje silny spadek dynamiki cen cukru (4,5% r/r w sierpniu wobec 47,9% w lipcu), co wynikało z efektów wysokiej bazy sprzed roku związanych z ubiegłoroczną paniką zakupową na krajowym rynku cukru.

Szeroki zakres spadku dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych jest spójny z oceną Credit Agricole, zgodnie z którą w IV kw. br. osiągnie ona jednocyfrowy poziom.

Do zmniejszenia inflacji przyczyniła się także niższa dynamika cen nośników energii (13,9% r/r w sierpniu wobec 16,8% w lipcu), co wynikało przede wszystkim ze spadku cen opału w ujęciu rocznym (głównie ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku, kiedy to opał podrożał w sierpniu o 12,1% m/m).

W kierunku obniżenia inflacji oddziaływała również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z szacunkami baku wyniosła w sierpniu 10,1% r/r, wobec 10,6% w lipcu. Przeciwny wpływ miało natomiast zwiększenie dynamiki cen paliw (-6,1% r/r w sierpniu wobec -15,5% w lipcu), co wynikało z efektów niskiej bazy sprzed roku, jak również odnotowanego w ostatnich miesiącach wzrostu cen ropy naftowej na światowym rynku.

Kolejne oznaki słabnącej presji inflacyjnej

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje szeroki zakres spadku inflacji bazowej, który został odnotowany w większości jej kategorii: „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „odzież i obuwie”, „użytkowanie mieszkania (po wyłączeniu nośników energii)”, „wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego”, „zdrowie”, „rekreacja i kultura”, „restauracje i hotele” oraz „inne wydatki na towary i usługi”.

Credit Agricole szacuje, że w ujęciu miesięcznym inflacja bazowa wyniosła 0,2%, co jest wartością zbliżoną do jej wzorca sezonowego. W ocenie banku wskazuje to, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce stopniowo słabnie. Jest to spójne z naszą prognozą, zgodnie z którą na koniec br. inflacja bazowa spadnie w Polsce do 7,1% r/r.

We wrześniu inflacja na jednocyfrowym poziomie

Dzisiejsze dane są zgodne z prognozą banku zakładającą, że inflacja obniży się we wrześniu do jednocyfrowego poziomu i w kolejnych miesiącach pozostanie w trendzie spadkowym osiągając 6,3% r/r w grudniu 2023 r. Analitycy uważają, że stopniowy spadek inflacji wspierany będzie przez niższą dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz nośników energii, a także obniżenie inflacji bazowej. W konsekwencji prognozują, że inflacja w 2023 r. spadnie do 11,6% r/r wobec 14,3% w 2022 r.

Czynnikiem ryzyka krótkookresowej prognozy inflacji jest odnotowane w ostatnim tygodniu wyraźne osłabienie kursu złotego, jednak jego wpływ na inflację w horyzoncie kilku najbliższych kwartałów nie będzie znaczący.

„Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą szybki spadek inflacji w najbliższych miesiącach skłoni RPP do kolejnych obniżek stóp procentowych. Oczekujemy, że RPP w 2023 r. dokona jeszcze dwóch obniżek stóp po 50pb (w październiku i listopadzie), sprowadzając stopę referencyjną NBP do 5,00%. Dzisiejsze finalne dane o inflacji są naszym zdaniem neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji” – ocenia Credit Agricole.