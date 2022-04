Inflacja w kwietniu 12,2 proc. Żywność w górę o 12,7 proc. Są pierwsze komentarze

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w kwietniu o 11,5 proc. rdr i wzrostu o 1,3 proc. mdm.

Jak podał GUS, ceny żywności w kwietniu wzrosły rdr o 12,7 proc., a mdm o 4,2 proc.

W marcu wzrost ten wynosił odpowiednio: 9,2 proc. i 2,2 proc.

Najmocniej, bo o 27,8 proc. rdr w kwietniu 2022 paliwa. Wobec marca był to spadek o 0,8 proc.

Nośniki energii wzrosły o 27,3 proc. rdr i 2,4 proc. mdm.

Na Twitterze pojawiły się już pierwsze komentarze:

- Inflacja CPI w kwietniu wzrosła do 12,3% r/r z 11,0% w marcu. Najmocniej dynamikę cen ogółem podbiła żywność. Proinflacyjne efekty wojny w Ukrainie będziemy jeszcze długo odczuwać i szczyt inflacji dopiero za kilka miesięcy - pisze PKO Research.

- Inflacja w kwietniu 12,3% r/r, poza "naszym" przedziałem 11,8-12,2%. Żywność w kosmosie +4,2% m/m, energia +2,4%, spadek cen paliw o 0,8% m/m. Inflacja bazowa wzrosła do 7,5%-7,6% (tu brak jakiegokolwiek hamowania). RPP w środę +100 - komentuje mBank Research.

- To zasługuje na kolejne BUM! Wg wstępnego szacunku inflacja w kwietniu skoczyła do 12,3% r/r! Wyżej od naszej prognozy (11,9%) oraz konsensusu Parkietu (11,7%). Wzrost cen żywności (gigantyczne 4,2% m/m) oraz energii (zapewne ceny opału). Inflacja bazowa w górę do 7,5%-7,6% r/r - napisali z kolei analitycy z zespołu Analizy Pekao.