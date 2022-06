Inflacja w maju wyniosła 13,9%. 5 powodów przez które jest tak wysoka

Surowce

Po pierwsze - wyższe ceny surowców. Jeszcze przed pandemią podaż ropy i gazu była ograniczana przez spadek inwestycji spowodowany niskimi cenami surowców energetycznych. Pandemia spowodowała dalszy spadek inwestycji w sektorze paliw kopalnych. Ponadto inwazja Rosji na Ukrainę zmusiła świat do odstąpienia od trzeciego co do wielkości producenta petrochemii.

Jeśli wszystkie kraje przyjmą sankcje, wówczas z rynku zostanie usuniętych około 8 milionów baryłek dziennego eksportu ropy, a świat zużywa około 88 milionów baryłek dziennie. Popyt na rosyjską ropę wyraźnie spadł, ponieważ jej cena spadła o 30%, podczas gdy światowe ceny ropy osiągają nowe maksima.

Transport gazów jest znacznie trudniejszy niż transport płynów. Gaz ziemny można transportować na dwa sposoby: rurociągami (najtańszy i najbardziej wydajny sposób, ale jego budowa trwa lata) oraz statkami LNG. LNG to skroplony gaz ziemny – gaz jest schładzany do -260F i zamieniany w ciecz. Europa Zachodnia, zwłaszcza Niemcy, jest silnie uzależniona od rosyjskiego gazu, który dziś jest transportowany do Europy rurociągami.

Żywność

Drugim źródłem inflacji jest żywność. Rosja i Ukraina wytwarzają około 15% światowej podaży pszenicy. Odpowiadają one za około jedną trzecią światowego eksportu pszenicy (czyli około 7% światowego spożycia pszenicy). Rosja wydała zakaz eksportu pszenicy. W sumie światowa podaż pszenicy może spaść nawet o 7%.

Ponadto silnym czynnikiem jest gwałtowny wzrost cen nawozów azotowych i potasowych od początku wojny. Rosja i Białoruś są drugim i trzecim co do wielkości eksporterem używanego do produkcji nawozów potasowych. Nawóz azotowy wytwarzany jest z gazu ziemnego, którego ceny znacznie wzrosły.

Stopy procentowe

Trzecim źródłem inflacji są wyższe stopy procentowe, które powodują, że wszystkie finansowane towary są droższe, od pralek i suszarek po samochody i domy. W ciągu ostatniej dekady przyzwyczailiśmy się do taniego, obfitego kredytu. Jeśli inflacja nadal będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie, tani kredyt stanie się reliktem przeszłości.

Problemy z łańcuchem dostaw

Innym winowajcą odpowiedzialnym za wyższą inflację są problemy z łańcuchem dostaw. Chiny przeżywają kolejne częściowe zamknięcie swojej gospodarki, co spowoduje dalsze zakłócenia.

Deglobalizacja

Wreszcie wojna na Ukrainie przypomniała Zachodowi, że światowy system handlu zbudowany jest na założeniu, że nie idziemy na wojnę z naszymi partnerami handlowymi. Wojna na Ukrainie złamała to założenie i przyspieszyła tempo selektywnej deglobalizacji, która w dłuższej perspektywie doprowadzi do wzrostu cen wszystkiego.

To prowadzi nas do stagflacji, podsumowuje Vitaliy Katsenelson.