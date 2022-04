Inflacja w marcu wyniosła rdr 11 proc. Żywność podrożała o 9,2 proc.

Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w marcu ceny rdr wzrosły o 10,9 proc., a mdm wzrosły o 3,2 proc.

W marcu ceny żywności wzrosły rok do roku o 9,2 proc., a w porównaniu do lutego wzrosły o 2,2 proc.

Przypomnijmy, w lutym żywność podrożała o 7,6 proc. rdr i staniała o 1 proc. mdm.

W marcu tego roku najmocniej wzrosły ceny w kategorii "Transport" - o 24,1 proc. licząc rok do roku i 17,5 proc. miesiąc do miesiąca.

Inflacja w kategorii "Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii" wzrosła rdr o 17,7 proc. i mdm 3,2 proc.

Wojna w Ukrainie nasiliła presję inflacyjną

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen paliw (33,5% r/r w marcu wobec 11,1% w lutym) będąca efektem silnego wzrostu cen ropy naftowej na światowym rynku, a także wzrostu kursu USDPLN w reakcji na wojnę w Ukrainie.

- Do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa dynamika cen nośników energii (24,3% wobec 18,8%), co wynikało przede wszystkim z przyspieszenia wzrostu cen gazu, energii cieplnej oraz opału, przy czym ceny opału wzrosły najsilniej (61,3% r/r – najwyższa dynamika przynajmniej od stycznia 1999 r.), co również jest spowodowane wojną w Ukrainie. Zwiększenie inflacji było także efektem wyższej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (9,2% wobec 7,6%). Wzrost cen żywności ma bardzo szeroki zakres produktowy, czego główną przyczyną jest utrzymująca się silna presja kosztowa w przetwórstwie żywności związana m.in. z rosnącymi cenami surowców rolnych, wyższymi kosztami energii i pracy, przy czym presja ta została dodatkowo nasilona przez wojnę w Ukrainie. Na uwagę zasługuje szczególnie silny wzrost cen w kategoriach oleje roślinne (30,3% r/r) oraz pieczywo i mąka (odpowiednio 17,7% i 19,4%), czyli produktów bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie (Ukraina i Rosją są bardzo ważnymi eksporterami zbóż i roślin oleistych). Rosnące ceny zbóż i roślin oleistych poprzez wyższe ceny pasz znajdują również odzwierciedlenie w silnym wzroście cen mięsa, w szczególności drobiu (32,0%), gdzie poza nasilającą się presją kosztową mamy do czynienia dodatkowo z ograniczoną podażą związaną z ubiegłorocznymi stratami spowodowanymi przez ptasią grypę. W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała także wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się do 6,9% r/r w marcu wobec 6,7% w lutym. Jej wzrost wynikał z wyższej dynamiki cen m.in. w kategoriach „zdrowie”, „restauracje i hotele”, „inne wydatki na towary i usługi”, „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” oraz „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”. Szeroki zakres wzrostu inflacji bazowej odzwierciedla silną presję inflacyjną w Polskiej gospodarce - komentuje Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole.

Ryzyko w górę dla scenariusza stóp procentowych