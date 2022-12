Inflacja w Polsce i Niemczech. Jaką część kosztów producenci przerzucą na konsumenta?

Obserwujemy sygnały świadczące o tym, że procesy dezinflacyjne są coraz bliżej polskiej gospodarki. Inflacja w Polsce w listopadzie 2022 r. wyniosła 17,4 proc. W październiku było to 17,9 proc. To duże zaskoczenie, bo ekonomiści spodziewali się wyższych odczytów. Inflacja w Polsce rosła praktycznie bez przerwy przez 16 miesięcy. Również z Niemiec płyną pozytywne informacje.

Jak powinniśmy je odczytywać? Za wcześnie na cenową odwilż? A może Polacy mogą już odetchnąć? O to pytamy Jakuba Jakubczaka, analityka sektora rolno-spożywczego z w BNP Paribas.

Odwilż będzie, ale nie taka jak u Niemców

- W 2023 roku powinniśmy spodziewać się jeszcze kolejnych wzrostów cen żywności, jednak ich skala będzie znacznie mniejsza, niż obserwowaliśmy w 2022 roku. W listopadzie 2022 roku, inflacja cen żywności wyniosła 22.3% w ujęciu rokrocznym, co jest zaledwie wzrostem na poziomie 1.6% z miesiąca na miesiąc. Widać, że obecnie mamy swego rodzaju spowolnienie tempa wzrostu inflacji - raptem kilka miesięcy temu notowaliśmy wzrosty na poziomie 2-3% czy nawet więcej procent z miesiąca na miesiąc - zauważa Jakub Jakubczak.

Jego zdaniem podobnie jak Niemcy możemy liczyć na odwilż w kontekście cen żywności, jednak nie będzie to na tak znaczną skalę jak u naszych zachodnich sąsiadów.

Ile zapłacą producenci a ile klienci?

- Jeżeli spojrzelibyśmy jak układa się stosunek wzrostu cen producenckich do konsumenckich w Polsce i w Niemczech to widzimy różnice między tym jak dużą część wzrostów cen producenci będą musieli na konsumenta przerzucić w obu krajach. W przypadku Polski stosunek ten wynosił we wrześniu 2022 roku 1.09, zaś w Niemczech zaledwie 1.03. Sugeruje nam to, że aby wyrównać tempo wzrostu cen producenckich w Polsce producenci musieliby przenieść około 5-10% zmian cen na konsumenta, zaś w Niemczech nic lub maksymalnie do 3% - wyjaśnia nasz rozmówca.

Downsizing główną taktyką producentów

W Polsce do spowolnienia przenosin wzrostu cen na konsumenta przyczyniło się kilka czynników, które nadal blokują producentów przed transmisją cenową. Jakie ?

- Po pierwsze wprowadzenie 0% VAT na produkty żywnościowe w pewien sposób wstrzymało możliwość transmisji cenowej w obawie przed skomplikowaną legislacją. Z drugiej strony mamy downsizing, który stał się główną taktyką producentów żywności w obniżaniu kosztów produkcji i zaniechaniu podnoszenia cen. Przy tak skomplikowanej i nieprzewidywalnej sytuacji - szczególnie w obliczu nadchodzącej zimy i nowego roku w którym wiele z nowych kontraktów negocjowanych przez producentów wejdzie w życie - prognozowanie wzrostu cen jest trudniejsze niż zwykle - mówi Jakub Jakubczak.

Mięso, wędliny, mleko i ziemniaki - ich ceny mogą skoczyć w 2023 r.

A jakie produkty mogą jeszcze zdrożeć w przyszłym roku?

- Patrząc na to jak układały się ceny w ostatnich miesiącach oraz z przesłanek rynkowych do których dotarliśmy zdrożeć może mięso oraz wędliny o 10-20%, mleko i produkty pochodne mają też przestrzeń do wzrostu, jednak skala jest niepewna. W przypadku warzyw powinniśmy spodziewać się wzrostu cen ziemniaka, głównie wynikającego ze znacznego spadku produkcji w Polsce - według najnowszych szacunków GUS zbiory ziemniaka w 2022 wyniosą 6.1 mn t - spadek o 15%. Skala wzrostu cen ponownie jest ciężka do ocenienia. Nie powinniśmy też spodziewać się spadków cen, szczególnie na początku 2023 roku. Oczywiście, trzeba pamiętać, że jakiekolwiek prognozowanie nawet w krótkim okresie w tak skomplikowanej sytuacji jest bardzo trudne i obarczone znacznym ryzykiem błędu - podsumowuje Jakub Jakubczak, analityk sektora rolno-spożywczego.