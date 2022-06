Inflacja zmieniła grillowe przyzwyczajenia Polaków. Co kupujemy częściej?

Agencja badawcza KANTAR na zlecenie Carrefour Polska przeprowadziła w maju 2022 roku badania preferencji grillowych Polaków. Jak pokazują ich wyniki inflacja już wpłynęła na nasze zachowania, ale niektóre potrawy pozostają w naszych jadłospisach niezmienne.

Na popularności zyskuje drób (+8p.p. rdr), warzywa i owoce (+10p.p. rdr) oraz wegańskie odpowiedniki mięsa (+2p.p. rdr).

Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że więcej Polaków planuje utrzymanie wydatków na sezon grillowy na tym samym poziomie lub wręcz ich ograniczenie.

Niezmiennie na grillach Polaków panują dania mięsne, które wybierane są aż przez 86% badanych (1 p.p więcej niż w 2021 roku). Mimo to wśród Polaków postępuje tendencja do zastępowania tych produktów jego alternatywami. Zainteresowanie wegańskimi odpowiednikami mięsa zwiększyło się z 5% w zeszłym roku do 7% obecnie. Ryby i owoce morza są wybierane przez 12% badanych.

Największą zmianę widać jednak w grillowanych warzywach i owocach, które wybiera aż 10% klientów więcej niż w 2021 roku (wzrost z 39% do 49% badanych). Kolejnym asortymentem, który notuje wzrosty zainteresowania Polaków jest drób, którym zainteresowanie wzrosło aż o 8% (z 41% do 49% badanych).

Wpływ inflacji

Połowa badanych na jednorazowe zakupy związane z grillem wydaje nadal od 50 do 100 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się jednak liczba osób deklarujących wydatki poniżej 50 zł (21% wskazań), a zwiększyła liczba osób przeznaczających na grilla kwoty w przedziale 100-150 zł (19%) i powyżej 200 zł (5%).

Obecna sytuacja gospodarcza i inflacja sprawiają, że więcej badanych planuje utrzymanie wydatków na sezon grillowy na tym samym poziomie (57% wskazań) lub wręcz ich ograniczenie (28%) w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Festiwal grilla w Carrefour

Obserwując trendy i zwyczaje Polaków, Carrefour przygotował dedykowaną ofertę grillową przed długim weekendem czerwcowym. W dniach 13-15.06 sieć zaoferuje rozszerzony wybór marynowanych mięs i wędlin marki własnej Carrefour, w tym te pochodzące z własnych masarni w sklepach, a także asortyment warzyw i owoców oraz roślinnych odpowiedników dla klasycznych grillowych smaków w atrakcyjnych cenach.