Inflacyjna galopada nie zatrzyma się szybko. Przedsiębiorcy chcą pomocy rządu

Inflacja przekracza już 12,3% i wiele wskazuje na to, że to wcale nie koniec inflacyjnego galopu. Przedsiębiorcy są sytuacją mocno zaniepokojeni, bo wzrost kosztów prowadzenia działalności w bezpośredni sposób przekłada się na ceny produktów i usług. – 12,3% to statystyka. Rzeczywistość w niektórych branżach przekracza nawet 20-30%. To przekłada się na sytuację przedsiębiorców oraz na to, ile kosztują ich finalne produkty i usługi. Co oczywiste, nikt nie chce przerzucać kosztów na pracowników, ale czasem po prostu nie ma już wyjścia – mówi dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Jak mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk dochodzimy do smutnego momentu, w którym nowe statystyki dotyczące inflacji przestają robić na nas wrażenie.

- Trochę jak w momencie, gdy prezentowane były statystyki covidowe –widzimy dane, które wyraźnie pokazują, że wzrost cen wymknął się spod kontroli, a jedyne co możemy robić jako przedsiębiorcy i konsumenci to patrzeć, płacić i zastanawiać się: w jaką stronę ta cała sytuacja zmierza? Ceny dóbr i usług były w kwietniu średnio o 12,3 proc. wyższe niż rok wcześniej - wynika ze wstępnych wyliczeń opublikowanych przez GUS. Mimo różnych działań rządu i NBP drożyzna nie odpuszcza, a wręcz przybiera na sile – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby.

Zaniepokojony konsument, to klient, który nie podejmuje szybkich decyzji zakupowych

- Inflacja ma gigantyczny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców. W przede dniu sezonu wakacyjnego bardzo obawiamy się jak wyglądać będzie popyt wewnętrzny w turystyce i czy będzie nas stać na wyjazd na wakacje nad morze, czy będzie nas stać na obiad w restauracji, czy będzie nas stać na tankowanie samochodu – takie działania w bezpośredni sposób odnoszą się do kondycji przedsiębiorców. Zaniepokojony konsument, to klient, który nie podejmuje szybkich decyzji zakupowych. Wielu przedsiębiorców zwraca nam uwagę, że nigdy wcześniej Polacy nie byli tak ostrożni i tak oszczędni jeżeli chodzi o zakupy, a to zapewne dopiero początek. Jestem pewna, że inflacyjna galopada nie zatrzyma się szybko – dodaje Prezes Hanna Mojsiuk.

- Apelujemy do Rządu o przygotowanie strategicznych działań antyinflacyjnych, które obejmować będą również przedsiębiorców. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji na świecie i dużej, geopolitycznej presji, ale sytuacja przedsiębiorców w Polsce jest poważna i wymaga pochylenia się nad nią - mówi prezes.