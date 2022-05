Influencerom ufamy mniej niż politykom

Starsi użytkownicy bardziej ufają influencerom

Analizując wyniki badań, zauważyć można zwiększający się poziom zaufania do twórców internetowych, wraz ze wzrostem wieku odbiorcy treści: do 24 lat – 16%, 25-34 lata – 24%, 35-49 lat – 27%; powyżej 50 lat – 33%. Porównując te dane, możemy postawić tezę, że im starszy internauta, tym większa ufność do konsumowanych treści. Zastanawiającą zmianą w ujęciu rok do roku (2022 vs. 2021) jest spadek zaufania do influencerów w grupie osób w wieku 25-34 o 4 punkty procentowe – komentuje badania Zuzanna Bieńko, Head of Brand & Influencer Marketing w LoveBrands Group.

Jak postrzegamy influencerów? fot. mat. pras.

TOP 5 grzechów influencerów

Jakie są przyczyny tak niskiego poziomu zaufania polskiego społeczeństwa do twórców internetowych? Wśród najczęściej wymienianych przez respondentów pojawiły się: przesadna lub nachalna prezentacja produktu (41%), kontrowersyjny i wulgarny materiał (35%), a także zbyt długa i rozwlekła treść posta (33%). Mocno wybrzmiała również zbyt duża częstotliwość sponsorowanych treści (27%) oraz ich nieprofesjonalna estetyka (19%). Z badań wynika, że szerszym łukiem ominiemy nie tego influencera, który był częścią medialnej afery, a osobę z natarczywymi reklamami, której współprace reklamowe przesłaniają pierwotny przekaz kanału – wyjaśnia Zuzanna Bieńko.

Marki nadal współpracują z influencerami

Mimo krytyki, nadal twórców internetowych obserwujemy, marki nawiązują z nimi współpracę, a sami influencerzy mają się całkiem dobrze. Co sprawia, że internetowy twórca zdobywa naszą uwagę oraz czas? Podstawowym czynnikiem powiększającym zasięgi są interesujące i inspirujące treści (46%). Dla kobiet interesujące i inspirujące treści, to przede wszystkim te dotyczące zmiany nawyków, sposobu myślenia czy organizacji czasu, dla mężczyzn zaś takie, dzięki którym poznają nowe możliwości i zastosowania znanych już produktów.

Influencer vs. marka – kto korzysta?

3 na 10 internautów zaczęło obserwować reklamowaną przez influencera markę, a 2 na 10 internautów po nawiązaniu współpracy z ich ulubioną marką, zaczęło obserwować influencera. Mamy tu do czynienia z ciekawym zjawiskiem w marketingu – efektem transferu wizerunku, czyli przeniesieniem wartości związanych z marką czy osobą, która zdobyła uznanie grupy odbiorców, na inne organizacje lub postacie. Efekt ten widzimy tutaj w obu kierunkach, jednak to marki, dzięki współpracom z twórcami internetowym, poszerzają swoje zasięgi w większym stopniu – mówi Dorota Bieniek-Kaska, prezes zarządu & CEO w LoveBrands Group.

Jak obserwujemy influencerów?

Aż 46% internautów obserwuje influencerów. Z przeprowadzonych badań wynika, że 26% z nich to aktywni obserwatorzy – nie tylko przeglądają treści, ale także oceniają, komentują i wysyłają wiadomości, natomiast 74% odpowiedziało, że zwykle tylko przeglądają treści internetowe – to grupa pasywnych obserwatorów. Prawie 3/4 ankietowanych internautów, którzy śledzą twórców w globalnej sieci, pozostaje biernymi w interakcji z influencerem czy prezentowaną przez niego treścią.